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    Черчесов: «Больше чувствую себя менеджером, чем тренером. Тренером себя чувствовал два раза»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Тине Канделаки рассказал, что в большей степени ощущает себя менеджером, чем тренером. Специалист завершил игровую карьеру в 2002 году.

    – Мне очень понравилась фраза, вы сказали: «Больше себя чувствую менеджером, чем тренером. Тренером себя два раза чувствовал». Это так?

    – Да, это так. Потому что 1-го числа собираемся вечером, 2-го пообщаемся, 3-го – тренировка, 4-го вылетаем, 5-го – разминка, 6-го – матч. Все. Ты должен на дистанции правильно определить, кто сегодня даст результат, их объединить. Надо давать просто результат.

    • В прошлом году на чемпионате мира сборная России под руководством Черчесова вылетела в четвертьфинале.
    • Специалист тренирует россиян с 2016 года.
    • В отборочной группе Евро-2020 сборная России идет второй.

    Источник: YouTube-канал Welcome2020 Санкт-Петербург

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5983

      FanatSerj 28 минут назад

      улыбнуло пояснение:
      "В прошлом году на чемпионате мира сборная России под руководством Черчесова вылетела в четвертьфинале."
      Да хоть бы каждые 4 года ТАК вылетать ))))

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      Рейтинг: +1119

      Борат 30 минут назад

      такой вот усатый менеджер !

      0
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      Рейтинг: +4820

      Агасфер 40 минут назад

      В сознанку пошёл,рассчитывает на смягчение приговора после проваленного отбора!

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      Рейтинг: +2615

      Рубинище 56 минут назад

      Оно и видно, продавец персиков.

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      Рейтинг: +14126

      DOCTOR PENALTY 58 минут назад

      Провоцируешь, Саламыч?... Здесь может быть много неприятных тебе комментов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10445

      Garrincha58 1 час назад

      вот и правильно тренер из тебя так себе

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