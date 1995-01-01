Черчесов: «Больше чувствую себя менеджером, чем тренером. Тренером себя чувствовал два раза»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Тине Канделаки рассказал, что в большей степени ощущает себя менеджером, чем тренером. Специалист завершил игровую карьеру в 2002 году.

– Мне очень понравилась фраза, вы сказали: «Больше себя чувствую менеджером, чем тренером. Тренером себя два раза чувствовал». Это так?

– Да, это так. Потому что 1-го числа собираемся вечером, 2-го пообщаемся, 3-го – тренировка, 4-го вылетаем, 5-го – разминка, 6-го – матч. Все. Ты должен на дистанции правильно определить, кто сегодня даст результат, их объединить. Надо давать просто результат.