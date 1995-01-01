Крал: «Зенит» имел мало шансов, но забил. «Спартак» доминировал»

Новичок «Спартака» Алекс Крал дал комментарий после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Московский клуб объявил о трансфере чешского футболиста сегодня. Он перешел из «Славии» за 12 миллионов евро.

— Фанаты были просто фантастические на протяжении всей игры. Причем в начале матча так же, как и в конце. Я с нетерпением жду, чтобы сыграть перед такими фанатами. «Спартак» больше владел мячом. «Зенит» имел мало шансов, но забил. В целом «Спартак» доминировал.

— Вы уже видели себя на позиции опорного полузащитника?

— Я говорил с агентом и тренером. Мне сказали, что сегодня пока еще не время играть. Сначала надо потренироваться с ребятами, узнать их. Сейчас мне предстоят игры за сборную. Потом буду тренироваться со «Спартаком». С нетерпением жду следующей игры.

«Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» победил «Спартак» со счетом 1:0 и теперь делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Ростовом». «Спартак» занимает шестое место.

Крал решит проблему «Спартака» в опорной зоне. С ним Зобнин перестанет косячить