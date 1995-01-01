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    Крал: «Зенит» имел мало шансов, но забил. «Спартак» доминировал»

    Новичок «Спартака» Алекс Крал дал комментарий после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

    Московский клуб объявил о трансфере чешского футболиста сегодня. Он перешел из «Славии» за 12 миллионов евро.

    — Фанаты были просто фантастические на протяжении всей игры. Причем в начале матча так же, как и в конце. Я с нетерпением жду, чтобы сыграть перед такими фанатами. «Спартак» больше владел мячом. «Зенит» имел мало шансов, но забил. В целом «Спартак» доминировал.

    — Вы уже видели себя на позиции опорного полузащитника?

    — Я говорил с агентом и тренером. Мне сказали, что сегодня пока еще не время играть. Сначала надо потренироваться с ребятами, узнать их. Сейчас мне предстоят игры за сборную. Потом буду тренироваться со «Спартаком». С нетерпением жду следующей игры.

    • «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • «Зенит» победил «Спартак» со счетом 1:0 и теперь делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Ростовом». «Спартак» занимает шестое место.

    Крал решит проблему «Спартака» в опорной зоне. С ним Зобнин перестанет косячить

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8382

      Диктор 33 минуты назад

      Все по теме сказал.

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      Рейтинг: +29

      Кафель Безмозгов 37 минут назад

      Правильно лизнул, Спартак великий клуб !

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      Рейтинг: +183

      S.K.V. 38 минут назад

      Совсем съехал ,ты наверно другую игру смотрел?

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      Рейтинг: +2836

      paracetamol 1 час назад

      Как же он доминировал, если проиграл?

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