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    Судья Федотов: «Айртона должны были удалять в матче с «Зенитом»

    Российский арбитр Игорь Федотов сообщил, что защитник «Спартак» Айртон должен был получить красную карточку в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «Айртон верно получает желтую карточку на 15-й минуте. Вскоре случается момент с Игорем Смольниковым. Бразилец наступает шипами на голеностоп игроку «Зенита». Это вторая желтая карточка. И удаление», – сказал Федотов в прямом эфире «Матч ТВ».

    • Встречу обслуживала бригада арбитра Виталия Мешкова.
    • «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • «Зенит» победил «Спартак» со счетом 1:0 и теперь делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Ростовом».

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии23
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      Рейтинг: +656

      spam2009 1 час назад

      оздоева тоже вообще-то

      1
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      Рейтинг: +952

      Alekxei Z. 1 час назад

      Рука у Бакаева была , тут без вопросов, ну а насчёт Айртона ? Клоун , там и фола не было. Горе от ума...

      0
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      Рейтинг: +1711

      все_будет_AUDI > Alekxei Z. 1 час назад

      Ты уверен ?? Или в глаза долбишься

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      Рейтинг: +952

      Alekxei Z. > все_будет_AUDI 1 час назад

      Придурок , ты сам играл ? Человек перепрыгивал делая длинный шаг , но наступил на ногу... Неумышленно. Человек не птица...Даже ваши бывшие , Аршава и Широков это подтвердили , а таким дятлам как ты, хоть ссы в глаза...

      0
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      Рейтинг: +2836

      paracetamol > Alekxei Z. 1 час назад

      Судьи видели, ты не видел:

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      Рейтинг: +5923

      батог 1 час назад

      Судья Федотов, а когда Жирков забивал, два зенитовца в офсайде были-это ничего или я не прав ?

      -1
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      Рейтинг: +4425

      ilichkadr > батог 1 час назад

      Хоть десять в офсайте. Одно другому не мешает, пассивное пребывание в не игры.

      0
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      Рейтинг: +6675

      Вомбат > батог 1 час назад

      Зениту надо учиться играть в футбол, а вам учить правила футбола.

      0
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      Рейтинг: +5923

      батог > Вомбат 1 час назад

      А кто решил что это был удар по воротам, а не пас Дзюбе ?

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      Рейтинг: +2836

      paracetamol > батог 1 час назад

      Правила учи.

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      Рейтинг: +817

      serhio80 1 час назад

      Наступил, вопросов нет. Он ногу имел возможность убрать?

      1
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      Рейтинг: +6675

      Вомбат > serhio80 1 час назад

      я бы тоже не показал в том эпизоде ЖК. А вот Джикия вторую заслужил - Оздоев Максименко не трогал. Чисто по кругу обошел.

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      Рейтинг: +9450

      vladimir-7 1 час назад

      Там и Джикию нужно было удалять в конце матча.

      4
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      Рейтинг: +817

      serhio80 > vladimir-7 1 час назад

      За удар головой?)

      0
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      Рейтинг: +154

      kliker > vladimir-7 1 час назад

      Есть аксиома: нельзя давать противникам нападать на своего вратаря. Защита вратаря дело защитников, да и всей команды. Джикия всё правильно сделал, что напал на Оздоева. Жаль, что Оздоев всё равно не поймёт, что так делать нельзя.

      1
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      Рейтинг: +4795

      Агасфер 1 час назад

      Азмуна надо было предупредить,за атаку на Максимку,да ещё много огрехов,в обе стороны.Такой уровень судейства.

      0
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      Рейтинг: +32

      ZENIT***** 1 час назад

      Полностью согласен, во втором моменте (где и должен был получить вторую жёлтую) после столкновения со Смольниковым спецом, перепрыгивая его, вторую ногу жёстко поставил, хотя мог бы и убрать, явно хотел зацепить. Не айс.

      0
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      Рейтинг: +2836

      paracetamol 1 час назад

      Мешок этого не допустил бы. У Зени 5 предупреждений, у спам - 2.

      0
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      Рейтинг: +609

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      Наше судейство это уже давно не спортивный принцип а политика и боязнь за свою карьеру.

      1
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      Рейтинг: +7578

      Serjoga 2 часа назад

      Оздоев, имея одну желтую карточку на 58 минуте прерывает атаку отбивая мяч рукой в падении (на повторе видно, что умышленно), так что это должна была быть вторая ЖК и следом КК! Вот и здесь Мешков накосячил!

      2
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      Рейтинг: +152

      Максим2310 > Serjoga 1 час назад

      только это ерохин рукой сыграл. смотри внимательнее

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