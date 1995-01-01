Судья Федотов: «Айртона должны были удалять в матче с «Зенитом»

оздоева тоже вообще-то
Российский арбитр Игорь Федотов сообщил, что защитник «Спартак» Айртон должен был получить красную карточку в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Айртон верно получает желтую карточку на 15-й минуте. Вскоре случается момент с Игорем Смольниковым. Бразилец наступает шипами на голеностоп игроку «Зенита». Это вторая желтая карточка. И удаление», – сказал Федотов в прямом эфире «Матч ТВ».
- Встречу обслуживала бригада арбитра Виталия Мешкова.
- «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- «Зенит» победил «Спартак» со счетом 1:0 и теперь делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Ростовом».