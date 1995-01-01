Судья Федотов: «Айртона должны были удалять в матче с «Зенитом»

Российский арбитр Игорь Федотов сообщил, что защитник «Спартак» Айртон должен был получить красную карточку в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Айртон верно получает желтую карточку на 15-й минуте. Вскоре случается момент с Игорем Смольниковым. Бразилец наступает шипами на голеностоп игроку «Зенита». Это вторая желтая карточка. И удаление», – сказал Федотов в прямом эфире «Матч ТВ».