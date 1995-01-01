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    Форвард «Лейпцига» Огустен на правах аренды перешел в «Монако»

    Клуб российского полузащитника Александра Головина «Монако» арендовал у «Лейпцига» форварда Жана-Кевина Огустена. Срок соглашения между клубами – год, но представитель Лиги 1 будет иметь право выкупить игрока.

    22-летний француз стоит на рынке 16 миллионов евро. «Лейпциг» – соперник «Зенита» по группе Лиги чемпионов.

    • В прошлом сезоне Огустен провел за немцев 30 матчей, забил восемь голов, сделал два результативных паса.
    • Огустен – воспитанник «ПСЖ».
    • «Монако» идет в зоне вылета Лиги 1.

    Онлайн последнего дня трансферов

    Источник: Твиттер «Монако»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +684

      GSmall 31 минуту назад

      Очень хороший переход.Для Зени самое то)

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