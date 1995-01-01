Форвард «Лейпцига» Огустен на правах аренды перешел в «Монако»

Клуб российского полузащитника Александра Головина «Монако» арендовал у «Лейпцига» форварда Жана-Кевина Огустена. Срок соглашения между клубами – год, но представитель Лиги 1 будет иметь право выкупить игрока.

22-летний француз стоит на рынке 16 миллионов евро. «Лейпциг» – соперник «Зенита» по группе Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Огустен провел за немцев 30 матчей, забил восемь голов, сделал два результативных паса.

Огустен – воспитанник «ПСЖ».

«Монако» идет в зоне вылета Лиги 1.

Онлайн последнего дня трансферов