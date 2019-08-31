Фабрегас: «АПЛ и Примера – лучшие лиги мира»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас назвал лучшие, по его мнению, лиги мира. Чемпионат Франции в выбор испанца не попал.

«В Лиге 1 делается упор на «физику». Все быстрые, сильные. С точки зрения тактики здесь не все идеально, важны индивидуальные качества футболистов. АПЛ и Примера – лучшие лиги мира, а за ними следуют Серия А и чемпионат Франции», – цитирует Фабрегаса Marca.