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    Фабрегас: «АПЛ и Примера – лучшие лиги мира»

    Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас назвал лучшие, по его мнению, лиги мира. Чемпионат Франции в выбор испанца не попал.

    «В Лиге 1 делается упор на «физику». Все быстрые, сильные. С точки зрения тактики здесь не все идеально, важны индивидуальные качества футболистов. АПЛ и Примера – лучшие лиги мира, а за ними следуют Серия А и чемпионат Франции», – цитирует Фабрегаса Marca.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7891

      KLIM777 2 часа назад

      Проверить его на наркотики. говорит слишком очевидные вещи.

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      Рейтинг: +203

      СвинкаСправедливости 2 часа назад

      Ты даже не играл в ФНЛ, чтобы говорить такое.

      0
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