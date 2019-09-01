«Ювентус» не захотел отпускать в «Барселону» Джана в обмен на Ракитича

Действующий чемпион Италии «Ювентус» пытается заполучить полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. По сведениям La Gazzetta dello Sport, каталонцы запросили в обмен на хорвата Эмре Джана, но такие условия не устраивают туринцев.

Итальянцы готовы отпустить в Барселону другого футболиста, фамилия которого пока СМИ не известна. Трансферное окно закроется в ночь на 2 сентября.

Ракитич выступает за «Барселону» с 2014 года.

В прошлом сезоне хавбек сыграл 54 матча, забил пять мячей и сделал 10 ассистов.

Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

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