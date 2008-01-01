Геркус: «Неоднозначная политика «Матч ТВ». Показывать «Ювентус» – «Наполи», а потом переключиться на бокс»

У нас все руководящие должности занимают бездари. Матч тв не исключение. НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ в стране процветает.
Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о работе «Матч ТВ».
«Очень неоднозначная программная политика «Матч ТВ»: показывать суперигру двух итальянских грандов – «Ювентуса» и «Наполи» – и во втором тайме просто взять и прервать трансляцию, переключившись на бокс», – написал Геркус в инстаграме.
- Встреча второго тура Серии А закончилась со счетом 4:3. «Наполи» во втором тайме сравнял счет до 3:3, а защитник Калиду Кулибали забил решающий автогол на второй добавленной минуте.
- «Матч ТВ» при счете 2:0 переключился на боксерский бой Александра Поветкина и Хьюи Фьюри.