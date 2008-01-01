Геркус: «Неоднозначная политика «Матч ТВ». Показывать «Ювентус» – «Наполи», а потом переключиться на бокс»

Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о работе «Матч ТВ».

«Очень неоднозначная программная политика «Матч ТВ»: показывать суперигру двух итальянских грандов – «Ювентуса» и «Наполи» – и во втором тайме просто взять и прервать трансляцию, переключившись на бокс», – написал Геркус в инстаграме.