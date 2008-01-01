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    Геркус: «Неоднозначная политика «Матч ТВ». Показывать «Ювентус» – «Наполи», а потом переключиться на бокс»

    Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о работе «Матч ТВ».

    «Очень неоднозначная программная политика «Матч ТВ»: показывать суперигру двух итальянских грандов – «Ювентуса» и «Наполи» – и во втором тайме просто взять и прервать трансляцию, переключившись на бокс», – написал Геркус в инстаграме.

    • Встреча второго тура Серии А закончилась со счетом 4:3. «Наполи» во втором тайме сравнял счет до 3:3, а защитник Калиду Кулибали забил решающий автогол на второй добавленной минуте.
    • «Матч ТВ» при счете 2:0 переключился на боксерский бой Александра Поветкина и Хьюи Фьюри.

    Источник: Инстаграм Ильи Геркуса

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    Сегодня, 10:26
    Комментарии13
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      Рейтинг: +939

      Alekxei Z. 3 минуты назад

      У нас все руководящие должности занимают бездари. Матч тв не исключение. НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ в стране процветает.

      0
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      Рейтинг: +290

      Чец 4 минуты назад

      канделакское тв в своем репертуаре. Мрак...

      0
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      Рейтинг: +5713

      mihail200606 5 минут назад

      Уе...ская это политика..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +164

      Алексей новый 7 минут назад

      Нельзя что ли было раскидать трансляции с Первым каналом?

      1
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      Рейтинг: +27

      Олег1204 19 минут назад

      Вот лучше б так биатлоны и прочию фигню футболом перекрывали. А так матч тв пошёл по пути телеканала спорт, который мутировал никому не интересный канал Россия 2, а потом и тот закрыли

      3
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      Рейтинг: +2594

      Рубинище > Олег1204 3 минуты назад

      Биатлон ещё даже ничего, вот когда место классного матча керлинг или вообще х. пойми чего показывают. Геркуса я очень хорошо понимаю. Но после Порту-Краснодар уже не удивляет

      0
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      Рейтинг: +652

      spam2009 27 минут назад

      да просто конченные

      1
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      Рейтинг: +6800

      ufos73 30 минут назад

      Политика у них как раз однозначная, говеная политика

      2
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      Рейтинг: +1297

      Derzkiy1 32 минуты назад

      Много косячить начали

      2
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      Рейтинг: +92

      kazak161 36 минут назад

      Бабки,бабки и еще раз бабки дороже всего на свете!

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      Рейтинг: +1928

      Черкизовский Кот 40 минут назад

      Впору переименовывать этот канал в БойТВ или ГонкаТВ.

      1
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      Рейтинг: +1055

      altezzik > Черкизовский Кот 33 минуты назад

      Они нормально не показывают ни бои (ufc потеряли), ни гонки (прерывают теннисом), ни футбол.

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