RMC: окружение Неймара сообщило, что он останется в «ПСЖ»

Вот и отлично!
Нападающий «ПСЖ» Неймар не сменит клуб в текущее трансферное окно, сообщает RMC.
По данным источника, об этом сообщили люди из окружения 27-летнего бразильца.
Ранее RMC со ссылкой на руководство парижан опровергло информацию о возможном уходе игрока. Также сообщалось о возвращении футболиста к тренировкам. Он не вошел в заявку ни на один из трех стартовых матчей команды Томаса Тухеля в чемпионате Франции.
Главными претендентами на Неймара считались «Барселона» и «Реал».
- Форвард перешел в «ПСЖ» из каталонского клуба в августе 2017-го за рекордные 222 миллиона евро.
- За два сезона она дважды стал чемпионом Франции и по разу выиграл Кубок, Кубок лиги и Суперкубок страны.