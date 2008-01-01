RMC: окружение Неймара сообщило, что он останется в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар не сменит клуб в текущее трансферное окно, сообщает RMC.

По данным источника, об этом сообщили люди из окружения 27-летнего бразильца.

Ранее RMC со ссылкой на руководство парижан опровергло информацию о возможном уходе игрока. Также сообщалось о возвращении футболиста к тренировкам. Он не вошел в заявку ни на один из трех стартовых матчей команды Томаса Тухеля в чемпионате Франции.

Главными претендентами на Неймара считались «Барселона» и «Реал».