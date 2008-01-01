Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    RMC: окружение Неймара сообщило, что он останется в «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар не сменит клуб в текущее трансферное окно, сообщает RMC.

    По данным источника, об этом сообщили люди из окружения 27-летнего бразильца.

    Ранее RMC со ссылкой на руководство парижан опровергло информацию о возможном уходе игрока. Также сообщалось о возвращении футболиста к тренировкам. Он не вошел в заявку ни на один из трех стартовых матчей команды Томаса Тухеля в чемпионате Франции.

    Главными претендентами на Неймара считались «Барселона» и «Реал».

    • Форвард перешел в «ПСЖ» из каталонского клуба в августе 2017-го за рекордные 222 миллиона евро.
    • За два сезона она дважды стал чемпионом Франции и по разу выиграл Кубок, Кубок лиги и Суперкубок страны.

    Источник: RMC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:56
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1657

      SarJr 17 минут назад

      Вот и отлично!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73569
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru