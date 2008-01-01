Игуаин – о 4:3 в матче с «Наполи»: «Это были американские горки. «Ювентусу» есть, над чем работать»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин подвел итог победе над «Наполи» в матче второго тура чемпионата Италии.

«Уау. Это были американские горки.

Они забили два быстрых гола, и мы не должны были позволить им забить третий. Мы потеряли контроль над игрой, поэтому они сравняли, но, к счастью, в итоге мы одержали победу.

Это очень важная победа. Нам есть, над чем поработать, но на поле мы отдали всех себя, и в итоге были вознаграждены.

Я перешел в «Ювентус» с желанием остаться. Я люблю эту форму, этот клуб и фанатов. С первой моей секунды здесь в моей голове было желание остаться», – сказал 31-летний форвард.