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    «Не дадим неудачам сломить нас». «Локомотив» поблагодарил фанатов за поддержку в проигранном «Ростову» матче

    «Локомотив» в матче восьмого тура РПЛ против «Ростова» проиграл со счетом 1:2. После поражения клуб поблагодарил болельщиков.

    «Не дадим неудачам сломить нас. Спасибо за яркую поддержку, красно-зелeные!» – сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».

    • Москвичи в таблице идут третьими.
    • В следующем туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Сочи» (после двухнедельного перерыва на матчи сборных).
    • 18 сентября москвичи стартуют в Лиге чемпионов матчем с «Байером».

    Источник: Твиттер «Локомотива»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4778

      Агасфер 12 минут назад

      Кикнадзя ,сотоварищи(типа Сухины) ,доведут "Локо" до цугундера.

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      Рейтинг: -8201

      Январь 59 13 минут назад

      У всех бывают неудачи. Причина на то разные. Сломали Миранчука, ослабили команду. А по идее если бы за это нарушение удалили нарушителя, то и справедливость восторжествовала бы.

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