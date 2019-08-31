«Не дадим неудачам сломить нас». «Локомотив» поблагодарил фанатов за поддержку в проигранном «Ростову» матче

«Локомотив» в матче восьмого тура РПЛ против «Ростова» проиграл со счетом 1:2. После поражения клуб поблагодарил болельщиков.

«Не дадим неудачам сломить нас. Спасибо за яркую поддержку, красно-зелeные!» – сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Москвичи в таблице идут третьими.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Сочи» (после двухнедельного перерыва на матчи сборных).

18 сентября москвичи стартуют в Лиге чемпионов матчем с «Байером».