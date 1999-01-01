«Ростов» отказался продавать Шомуродова в Китай

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов летом мог сменить клуб. Южане имели предложения по футболисту из Китая, но ответили отказом, информирует главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

В эти минуты проходит матч восьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом», узбекистанский форвард сделал дубль. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.