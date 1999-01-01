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    «Ростов» отказался продавать Шомуродова в Китай

    Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов летом мог сменить клуб. Южане имели предложения по футболисту из Китая, но ответили отказом, информирует главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    В эти минуты проходит матч восьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом», узбекистанский форвард сделал дубль. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

    • Шомуродов в текущем сезоне не пропустил ни одного матча РПЛ.
    • Форвард перешел в «Ростов» в 2017 году из узбекистанского «Бунедкора».
    • «Ростов» в режиме онлайн лидирует в РПЛ.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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