«Мы не попадем на ТВ, поскольку наши слова недостаточно гейские». Матч «ПСЖ» останавливали из-за гомофобного баннера

Прям какой-то светлый луч.
Матч четвертого тура Лиги 1 между «Метцем» и «ПСЖ» (0:2) останавливали ввиду появления на трибунах баннера гомофбного содержания. Встречу возобновили спустя две минуты, когда растяжку принудительно убрали.
«ПСЖ» и LFР, мы споем песенку «Пошли бы вы нахер». Мы не попадем на ТВ, поскольку наши слова недостаточно гейские», – гласил баннер.
- Это второй случай на неделе, когда матч Лиги 1 прерывают из-за гомофобного баннера.
- Судьи в соответствии с регламентом в подобных случаях должны останавливать матч.
- «ПСЖ» после матча возглавил таблицу.