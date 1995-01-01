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    «Мы не попадем на ТВ, поскольку наши слова недостаточно гейские». Матч «ПСЖ» останавливали из-за гомофобного баннера

    Матч четвертого тура Лиги 1 между «Метцем» и «ПСЖ» (0:2) останавливали ввиду появления на трибунах баннера гомофбного содержания. Встречу возобновили спустя две минуты, когда растяжку принудительно убрали.

    «ПСЖ» и LFР, мы споем песенку «Пошли бы вы нахер». Мы не попадем на ТВ, поскольку наши слова недостаточно гейские», – гласил баннер.

    • Это второй случай на неделе, когда матч Лиги 1 прерывают из-за гомофобного баннера.
    • Судьи в соответствии с регламентом в подобных случаях должны останавливать матч.
    • «ПСЖ» после матча возглавил таблицу.

    Источник: Твиттер Drafts 2.0

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3640

      sochi-2013 44 минуты назад

      Прям какой-то светлый луч.

      1
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      Рейтинг: +5707

      mihail200606 49 минут назад

      Гы Гы гы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4768

      Агасфер 58 минут назад

      Живы ещё мужики и бабы в Европе!!! А то "весь нормальный мир" ждёт продолжения "Матрицы",и не столько потому,что сюжет и действо интересны,а потому,что бывшие братья-создатели фильма,стали сёстрами,сменив пол.

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