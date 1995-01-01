«Мы не попадем на ТВ, поскольку наши слова недостаточно гейские». Матч «ПСЖ» останавливали из-за гомофобного баннера

Матч четвертого тура Лиги 1 между «Метцем» и «ПСЖ» (0:2) останавливали ввиду появления на трибунах баннера гомофбного содержания. Встречу возобновили спустя две минуты, когда растяжку принудительно убрали.

«ПСЖ» и LFР, мы споем песенку «Пошли бы вы нахер». Мы не попадем на ТВ, поскольку наши слова недостаточно гейские», – гласил баннер.