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    Матч «Ницца» – «Марсель» останавливали в первом тайме из-за гомофобного баннера

    Главный судья матча третьего тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем» (1:2) Клеман Турпен был вынужден остановить встречу на 25 минуте. На трибунах обнаружили баннер гомофобного содержания.

    Матч возобновили спустя 5-7 минут, когда растяжку убрали. Это не первый случай в Европе в текущем сезоне, когда игру останавливали по причине проявления гомофобных настроений.

    • Встречу «Ниццы» и «Марселя» именуют южным дерби.
    • «Марсель» впервые в сезоне победил.
    • «Ницца» в таблице идет пятой.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +344

      _MATRIX_ 1 час назад

      Тот случай, когда кричалка "судья - пи**рас!" имеет буквальный смысл.

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