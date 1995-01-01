Матч «Ницца» – «Марсель» останавливали в первом тайме из-за гомофобного баннера

Тот случай, когда кричалка "судья - пи**рас!" имеет буквальный смысл.
Главный судья матча третьего тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем» (1:2) Клеман Турпен был вынужден остановить встречу на 25 минуте. На трибунах обнаружили баннер гомофобного содержания.
Матч возобновили спустя 5-7 минут, когда растяжку убрали. Это не первый случай в Европе в текущем сезоне, когда игру останавливали по причине проявления гомофобных настроений.
- Встречу «Ниццы» и «Марселя» именуют южным дерби.
- «Марсель» впервые в сезоне победил.
- «Ницца» в таблице идет пятой.