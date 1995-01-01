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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в большинстве сыграл вничью с «Саутгемптоном» и имеет одну победу в четырех матчах

    Состоялся первый матч четвертого тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Манчестер Юнайтед». Гости забили первыми, но удержать победное преимущество не сумели.

    С 73 минуты гости играли в большинстве – вторую желтую карточку получил Кевин Дансо. В таблице «Юнайтед» идет четвертым, имея после четырех туров одну победу.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

    Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Джеймс, 10; 1:1 – Вестергор, 58.

    Удаления: Дансо, 73 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:24
    Комментарии20
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      Рейтинг: +489

      Санёк 17 3 минуты назад

      Как смотреть Челси Шеффилд?мл я не могу найти как смотреть

      0
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      Рейтинг: +5707

      mihail200606 50 минут назад

      Ну и хорошо.. Щас другие фавориты.. зовите САФа...

      1
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      Рейтинг: +51

      alex.sash1974 1 час назад

      С тренером ошиблись.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +51

      alex.sash1974 1 час назад

      Пол команды надо менять.
      Нет игры вообще,не найдут тренера будет на месте 10 и того много.

      1
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      Рейтинг: +4200

      серега кашин 1 час назад

      да мю уже не тот

      0
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      Рейтинг: +1041

      Вот оно чё Михалыч > серега кашин 1 час назад

      Да и Милан туда же .Мельчают бывшие легенды.

      1
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      Рейтинг: +1108

      Marley Bob 1 час назад

      По игре МЮ превратился в середняка АПЛ,не выше.

      1
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      Рейтинг: +6388

      ivanthebest > Marley Bob 1 час назад

      Сказал чувак, который не смотрел ни одного матча в этом сезоне...

      0
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      Рейтинг: +1041

      Вот оно чё Михалыч > Marley Bob 1 час назад

      По ходу Астана сделает такой МЮ ))

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      Рейтинг: +1108

      Marley Bob > ivanthebest 1 час назад

      Эту игру смотрел.как и предыдущие.так что не надо.

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      Рейтинг: +22

      Вальдемар IV > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      будет сложно казахи всегда себя ведут погано, закидывая шапками любого соперника

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      Рейтинг: +51

      alex.sash1974 > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      нет

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      Рейтинг: +1041

      Вот оно чё Михалыч > Вальдемар IV 28 минут назад

      ведут погано========Чо тут поганого ? Неразумно да.Причем тут погано ? Опять же, в Астане хорошо понимают что это МЮ ( пусть и не в былой мощи ) , а не мальтийская Валетта. Так что ты тут насчет "погано" прекращай .

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      Рейтинг: +1041

      Вот оно чё Михалыч > alex.sash1974 27 минут назад

      Всяк бывает.Вот и в игре с Мидтьюландом многие говорили - нет.

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      Рейтинг: +6388

      ivanthebest 1 час назад

      Мда... Какая-то непруха у МЮ... Играют лучше соперника в 3 матчах, не забивают верные моменты и набирают всего 2 очка вместо минимум 7... Но, даже при невезухе, очевидно, что команде не хватает качества.

      Походу сезон по п..зде и всё благодаря п..дорасу Вудворду, который просто епучий ретард в футбольном менеджменте. Ну как можно не взять с..ка никого в центр поля, когда у тебя ушёл бесплатно Эррера!? Как бл..ть!? Фернандеша он про..бал. Взяли Магуайра, Биссаку, Джеймса. Отпустили Лукаку, Санчеса, бесплатно Эрреру. Команда по составу сильнее не стала. ТО провалено. Вудворд нах..й с пляжа за..бал до чёртиков.

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      Рейтинг: +48

      .LEON 1 час назад

      мю очень слабо стартанул

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      Рейтинг: +3243

      dinar7777dinar 1 час назад

      Мю на своём уровне ребят .

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      Рейтинг: -85

      BARCLAYS_APL 1 час назад

      Не знаю как вам а для меня Сульшер на выход прям завтра Джеймсу 7 номер немедленно заплатили 50 лямов Поччетино это приказной вариант.

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      Рейтинг: +6388

      ivanthebest > BARCLAYS_APL 1 час назад

      Причём тут бл.ть Сульшер, если Вудворд с..ка не может даже переподписать Эрреру, потом взять на его место Фернандеша и подписать Манджукича или любого похожего центрнапа?

      Команде не хватает качества, это видно. ТО было полностью провалено.

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