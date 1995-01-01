АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в большинстве сыграл вничью с «Саутгемптоном» и имеет одну победу в четырех матчах

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Состоялся первый матч четвертого тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Манчестер Юнайтед». Гости забили первыми, но удержать победное преимущество не сумели.
С 73 минуты гости играли в большинстве – вторую желтую карточку получил Кевин Дансо. В таблице «Юнайтед» идет четвертым, имея после четырех туров одну победу.
Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Джеймс, 10; 1:1 – Вестергор, 58.
Удаления: Дансо, 73 (вторая ж.к.) – нет.