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    Sport24: полузащитник «Пюника» Варданян перейдет в «Локомотив»

    Полузащитник армянского «Пюника» Эрик Варданян до конца трансферного окна подпишет контракт с московским «Локомотивом».

    По информации источника, сейчас переговоры находятся на финальной стадии и совсем скоро московский клуб объявит о новичке.

    21-летнего полузащитника последний сезон тренировал Александр Тарханов.

    • В составе «Пюника» у Варданяна суммарно 61 матч, 13 голов и девять голевых передач.
    • Также футболист сыграл два матча за сборную Армении, в которых забил один гол.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +55

      Zenitovets92 52 минуты назад

      Кэшбери теперь Пинюк?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14072

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Его что, Сычёв с ходу вытеснил из состава?...

      0
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