Sport24: полузащитник «Пюника» Варданян перейдет в «Локомотив»

Полузащитник армянского «Пюника» Эрик Варданян до конца трансферного окна подпишет контракт с московским «Локомотивом».

По информации источника, сейчас переговоры находятся на финальной стадии и совсем скоро московский клуб объявит о новичке.

21-летнего полузащитника последний сезон тренировал Александр Тарханов.