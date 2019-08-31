Sport24: полузащитник «Пюника» Варданян перейдет в «Локомотив»

Кэшбери теперь Пинюк?
Полузащитник армянского «Пюника» Эрик Варданян до конца трансферного окна подпишет контракт с московским «Локомотивом».
По информации источника, сейчас переговоры находятся на финальной стадии и совсем скоро московский клуб объявит о новичке.
21-летнего полузащитника последний сезон тренировал Александр Тарханов.
- В составе «Пюника» у Варданяна суммарно 61 матч, 13 голов и девять голевых передач.
- Также футболист сыграл два матча за сборную Армении, в которых забил один гол.