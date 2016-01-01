Жоау Мариу – в запасе «Локомотива» на матч с «Ростовом», братья Миранчуки в основе

2-1.
Стали известны стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом».
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Мурило, Коломейцев, Дорофеев, Тугарев, Жоау Мариу, Джорджевич, Эдер.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Еременко, Попов, Норманн, Саплинов, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Байрамян, Зуев, Хаджикадунич, Прошляков, Долгов.
- Встреча пройдет сегодня на стадионе «РЖД Арена». Начало – в 16:30 мск.
- «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.