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    Бруну Фернандеш согласился на переход в «Тоттенхэм», но «Спортинг» заблокировал сделку

    Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш объяснил, почему его переход в «Тоттенхэм» сорвался.

    «Как вы знаете, «Тоттенхэм» много раз выходил на меня с предложениями. Меня все устраивало. Я никогда не выдвигал больших требований, ведь всем, что касается финансов всегда занимается мой агент. Поиграть в Англии – по-прежнему моя цель. В «Спортинге» знают об этом, и вы знаете, все знают.

    Условия контракта были уже урегулированы, но «Спортинг» заблокировал переход, настояв, что предложенной суммы мало. Я должен уважать решение моего нынешнего клуба», – заявил полузащитник.

    По информации источника, «Тоттенхэм» предлагал за игрока 45 миллионов евро и дополнительные 25 миллионов в виде бонусов.

    • В сезоне-2018/19 футболист провел за «Спортинг» 53 матча во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 18 результативных передач.
    • Фернандеш перешел в португальский клуб из «Сампдории» в 2017 году за 9,7 миллиона евро.

    Источник: Sky Sports

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