Бруну Фернандеш согласился на переход в «Тоттенхэм», но «Спортинг» заблокировал сделку

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш объяснил, почему его переход в «Тоттенхэм» сорвался.

«Как вы знаете, «Тоттенхэм» много раз выходил на меня с предложениями. Меня все устраивало. Я никогда не выдвигал больших требований, ведь всем, что касается финансов всегда занимается мой агент. Поиграть в Англии – по-прежнему моя цель. В «Спортинге» знают об этом, и вы знаете, все знают.

Условия контракта были уже урегулированы, но «Спортинг» заблокировал переход, настояв, что предложенной суммы мало. Я должен уважать решение моего нынешнего клуба», – заявил полузащитник.

По информации источника, «Тоттенхэм» предлагал за игрока 45 миллионов евро и дополнительные 25 миллионов в виде бонусов.