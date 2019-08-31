Соболев может перейти в «Лечче»

Да конечно надо в Лечче валить, если таки позовут. Пощупать Серию А, попробовать себя на более высоком уровне. А там уже и видно будет, чего он стоит в более серьезных обстоятельствах.
«Лечче» проявляет интерес к нападающему «Крыльев Советов» Александру Соболеву, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, 22-летний россиянин входит в шорт-лист клуба наряду с форвардом «Сассуоло» Хумой Бабакаром.
- Отступные в контракте Соболева составляют 2 миллиона евро.
- В текущем сезоне футболист забил шесть голов в восьми матчах РПЛ.