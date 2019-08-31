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    Соболев может перейти в «Лечче»

    «Лечче» проявляет интерес к нападающему «Крыльев Советов» Александру Соболеву, сообщает Sky Sport Italia.

    По информации источника, 22-летний россиянин входит в шорт-лист клуба наряду с форвардом «Сассуоло» Хумой Бабакаром.

    • Отступные в контракте Соболева составляют 2 миллиона евро.
    • В текущем сезоне футболист забил шесть голов в восьми матчах РПЛ.

    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 11:24
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1201

      Manilov 36 минут назад

      Да конечно надо в Лечче валить, если таки позовут. Пощупать Серию А, попробовать себя на более высоком уровне. А там уже и видно будет, чего он стоит в более серьезных обстоятельствах.

      1
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      Рейтинг: +9416

      vladimir-7 36 минут назад

      Какой Лечче, кто там его увидит? Это здесь на Соболева играют и он в РПЛ
      лидер пока. Пустой звон от Sky Sport Italia/

      0
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      Рейтинг: +654

      Киркинитидец 58 минут назад

      люблю леччо! на столе...

      2
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      Рейтинг: +9416

      vladimir-7 > Киркинитидец 47 минут назад

      ...к мясному и с водочкой.

      2
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      Рейтинг: +912

      Genz 1 час назад

      Зря Лечче. Сейчас изумительный момент стать к концу сезона лучшим бомбардиром в крылья советов. Тогда богатый клуб из ес предложит условия супер

      1
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      Рейтинг: +676

      GSmall 1 час назад

      Ну блин,впринципе,ясно что Лечче будет бороться за выживание,но по итогам сезона ,при должной результативности,мог бы и на повышение пойти.Всё лучше нашего болота

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