Беленов, Неделчару, Терехов и Деспотович – в стартовых составах «Уфы» и «Оренбурга» на матч 8-го тура РПЛ

Беленов, Неделчару, Терехов и Деспотович – в стартовых составах «Уфы» и «Оренбурга»...Два на два играть будут?
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Оренбурга» на очный матч восьмого тура РПЛ.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов, Карп, Бизяк, Гиоргобиани.
«Оренбург»: Руденко, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Афонин, Аюпов, Мишкич, Шкофлек, Деспотович, Фамейе.
- Стартовый свисток прозвучит в 11:30 по московскому времени.
- «Уфа» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» располагается на 16-й строчке.