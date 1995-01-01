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    Беленов, Неделчару, Терехов и Деспотович – в стартовых составах «Уфы» и «Оренбурга» на матч 8-го тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Оренбурга» на очный матч восьмого тура РПЛ.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов, Карп, Бизяк, Гиоргобиани.

    «Оренбург»: Руденко, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Афонин, Аюпов, Мишкич, Шкофлек, Деспотович, Фамейе.

    • Стартовый свисток прозвучит в 11:30 по московскому времени.
    • «Уфа» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» располагается на 16-й строчке.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      Гатчина 2 часа назад

      Беленов, Неделчару, Терехов и Деспотович – в стартовых составах «Уфы» и «Оренбурга»...Два на два играть будут?

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