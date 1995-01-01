Хохлов – о трансферных планах «Динамо»: «Мы ждем форварда»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча 8-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» подтвердил, что клуб намерен до закрытия летнего трансферного окна усилить атаку.

«Да, мы ждем форварда. Появится ли он у нас – покажет время», – сказал Хохлов.