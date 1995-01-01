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    Хохлов – о трансферных планах «Динамо»: «Мы ждем форварда»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча 8-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» подтвердил, что клуб намерен до закрытия летнего трансферного окна усилить атаку.

    «Да, мы ждем форварда. Появится ли он у нас – покажет время», – сказал Хохлов.

    • «Динамо» в восьми матчах чемпионата забило шесть голов.
    • Этим летом клуб потратил на трансферы 33,2 миллиона евро.
    • Самая дорогая сделка – покупка нападающего Максимилиана Филиппа за 20 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +120

      sachsen-leipzig 51 минуту назад

      У вас и так их много , этих форвардов , лутше научи как забивать а не покупать

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