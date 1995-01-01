Хохлов – о трансферных планах «Динамо»: «Мы ждем форварда»

У вас и так их много , этих форвардов , лутше научи как забивать а не покупать
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча 8-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» подтвердил, что клуб намерен до закрытия летнего трансферного окна усилить атаку.
«Да, мы ждем форварда. Появится ли он у нас – покажет время», – сказал Хохлов.
- «Динамо» в восьми матчах чемпионата забило шесть голов.
- Этим летом клуб потратил на трансферы 33,2 миллиона евро.
- Самая дорогая сделка – покупка нападающего Максимилиана Филиппа за 20 миллионов евро.