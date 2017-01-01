Симеоне перешел в «Кальяри». На игрока претендовали «Спартак» и «Динамо»

«Кальяри» объявил о трансфере полузащитника «Фиорентины» Джованни Симеоне. Текущий сезон аргентинец проведет в клубе на правах аренды, а по ее окончании футболиста обязаны выкупить.

С предложениями на Симеоне выходили «Спартак» и «Динамо», но игрок предпочел не покидать Италию. «Кальяри» в первом туре Серии А минимально уступил новичку Серии А «Брешии».