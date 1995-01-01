Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу над «Кайсериспором» на 98 минуте, в матче пять голов и четыре удаления

Состоялся один из первых матчей третьего тура чемпионата Турции. «Галатасарай» играл в Кайсери и добился победы благодаря голу на 90+8 минуте. Один из голов забил экс-форвард «Ливерпуля» Райан Бабел.

В матче случились четыре удаления. «Галатасарай» в таблице идет седьмым, а его соперник из Кайсери – 14-м.

Чемпионат Турции. Суперлига. 3-й тур

Кайсериспор – Галатасарай – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Энрике, 37; 1:1 – Бельханда, 66 (с пенальти); 1:2 – Бабел, 87; 2:2 – Булут, 90+1; 2:3 – Бюйюк, 90+8.

Удаления: Абденнур, 65 (вторая ж.к.); Энрике, 73 (вторая ж.к.); Булут, 90+4 (вторая ж.к.) – Мор, 89 (вторая ж.к.).

Календарь Суперлиги

Турнирная таблица Суперлиги