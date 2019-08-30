Икарди через суд потребовал у «Интера» 1,5 миллиона

Нападающий «Интера» Мауро Икарди обратился в суд с требованием взыскать в свою пользу с клуба 1,5 миллиона евро, пишет Gazzetta dello Sport. Аргентинец просит, чтобы миланцы восстановили его в качестве футболиста клуба.
Запрашиваемую сумму Икарди считает необходимой компенсацией. Сейчас отстраненный от работы с первой командой форвард тренируется индивидуально.
- В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
- Контракт 26-летнего игрока с клубом истекает в 2021 году.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.