Икарди через суд потребовал у «Интера» 1,5 миллиона

Нападающий «Интера» Мауро Икарди обратился в суд с требованием взыскать в свою пользу с клуба 1,5 миллиона евро, пишет Gazzetta dello Sport. Аргентинец просит, чтобы миланцы восстановили его в качестве футболиста клуба.

Запрашиваемую сумму Икарди считает необходимой компенсацией. Сейчас отстраненный от работы с первой командой форвард тренируется индивидуально.