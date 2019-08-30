Бундеслига. Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов «Лейпциг» победил «Боруссию» М и возглавил таблицу

В третьем туре Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» принимала «Лейпциг». Гости победили, забив три мяча. Хет-триком отметился Тимо Вернер.

Теперь «Лейпциг» находится в таблице на первом месте. Команда Юлиана Нагельсмана – соперник «Зенита» по группе Лиги чемпионов.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 3-й тур

Боруссия М – Лейпциг – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Вернер, 38; 0:2 – Вернер, 47; 1:2 – Эмболо, 90+1; 1:3 – Вернер, 90+4.

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