Бундеслига. Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов «Лейпциг» победил «Боруссию» М и возглавил таблицу

Лейпциг в этом году хорош как никогда прежде. Вырисовывается похоже основательный фаворит в группе у зины.
В третьем туре Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» принимала «Лейпциг». Гости победили, забив три мяча. Хет-триком отметился Тимо Вернер.
Теперь «Лейпциг» находится в таблице на первом месте. Команда Юлиана Нагельсмана – соперник «Зенита» по группе Лиги чемпионов.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 3-й тур
Боруссия М – Лейпциг – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Вернер, 38; 0:2 – Вернер, 47; 1:2 – Эмболо, 90+1; 1:3 – Вернер, 90+4.