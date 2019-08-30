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    Бундеслига. Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов «Лейпциг» победил «Боруссию» М и возглавил таблицу

    В третьем туре Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» принимала «Лейпциг». Гости победили, забив три мяча. Хет-триком отметился Тимо Вернер.

    Теперь «Лейпциг» находится в таблице на первом месте. Команда Юлиана Нагельсмана – соперник «Зенита» по группе Лиги чемпионов.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 3-й тур

    Боруссия М – Лейпциг – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Вернер, 38; 0:2 – Вернер, 47; 1:2 – Эмболо, 90+1; 1:3 – Вернер, 90+4.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.08.2019 23:24
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +6385

      ivanthebest 13 минут назад

      Лейпциг в этом году хорош как никогда прежде. Вырисовывается похоже основательный фаворит в группе у зины.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5098

      Сильвербой 53 минуты назад

      РБ силен, очень силен!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2782

      paracetamol 58 минут назад

      С Ляйпцигом Зене непросто придется. Фаворит, однако!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2757

      RotBerg 1 час назад

      Эти парни будут первыми в группе, мы с Бенфикой поборемся за 2

      2
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