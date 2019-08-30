Полузащитник «Васко да Гамы» Сантос близок к аренде в ЦСКА

Этого парня ЦСКА хотел забрать еще полгода назад,но тогда трансфер не состоялся . Очень талантливый и техничный футболист ,короче настоящий конь.)
ЦСКА близок к соглашению с бразильским клубом «Васко да Гама» по аренде полузащитника Лукаса Сантоса. Россияне будут иметь право выкупа футболиста.
Выкупная стоимость бразильца составит 3 миллиона евро. Завтра, 31 августа, Сантос должен вместе с агентом вылететь в Москву для завершения сделки.
- В случае перехода Сантоса в ЦСКА москвичи выиграют борьбу за игрока у нескольких бразильских клубов.
- Россияне пытались заполучить Сантоса зимой.
- ЦСКА в РПЛ идет шестым.