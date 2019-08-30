Полузащитник «Васко да Гамы» Сантос близок к аренде в ЦСКА

ЦСКА близок к соглашению с бразильским клубом «Васко да Гама» по аренде полузащитника Лукаса Сантоса. Россияне будут иметь право выкупа футболиста.

Выкупная стоимость бразильца составит 3 миллиона евро. Завтра, 31 августа, Сантос должен вместе с агентом вылететь в Москву для завершения сделки.