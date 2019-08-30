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    Полузащитник «Васко да Гамы» Сантос близок к аренде в ЦСКА

    ЦСКА близок к соглашению с бразильским клубом «Васко да Гама» по аренде полузащитника Лукаса Сантоса. Россияне будут иметь право выкупа футболиста.

    Выкупная стоимость бразильца составит 3 миллиона евро. Завтра, 31 августа, Сантос должен вместе с агентом вылететь в Москву для завершения сделки.

    • В случае перехода Сантоса в ЦСКА москвичи выиграют борьбу за игрока у нескольких бразильских клубов.
    • Россияне пытались заполучить Сантоса зимой.
    • ЦСКА в РПЛ идет шестым.

    Источник: «Чемпионат»

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    30.08.2019 23:14
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1920

      shurik45 27 минут назад

      Этого парня ЦСКА хотел забрать еще полгода назад,но тогда трансфер не состоялся . Очень талантливый и техничный футболист ,короче настоящий конь.)

      1
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      Рейтинг: +1107

      CSKA471 49 минут назад

      Кто это?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +653

      CSKA57 > CSKA471 43 минуты назад

      https://www.championat.com/football/article-3683513-predstavlenie-potencialnogo-novichka-cska-lukasa-santosa.html
      Все о нем!

      -1
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      Рейтинг: +1287

      Derzkiy1 1 час назад

      Это усиление безусловно , заранее поздравляю

      0
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      Рейтинг: +1538

      _Kesh_Suntar_ > Derzkiy1 53 минуты назад

      Походу знаешь, опорный полузащитник?

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      Рейтинг: +653

      CSKA57 > _Kesh_Suntar_ 43 минуты назад

      Вот тут о нем подробней:
      https://www.championat.com/football/article-3683513-predstavlenie-potencialnogo-novichka-cska-lukasa-santosa.html

      1
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      Рейтинг: +1287

      Derzkiy1 > _Kesh_Suntar_ 38 минут назад

      Атакующий полузащитник , рост как у гнома и финтит норм удар есть

      1
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      Рейтинг: +1920

      shurik45 > _Kesh_Suntar_ 24 минуты назад

      Да вроде с опорниками все в порядке. Целых четыре в наличии ,выбирай только.)

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      Рейтинг: +1287

      Derzkiy1 > shurik45 13 минут назад

      И кто 4?)

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      Рейтинг: +1920

      shurik45 > Derzkiy1 10 минут назад

      Ахметов ,Обляков,Бистрович и Бийол . Ну так это еще и без Дзаги и Набабы)).

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      Рейтинг: +1287

      Derzkiy1 > shurik45 4 минуты назад

      Бийол так себе в основе даже перестал играть, Дзага да топ в стране . Облякову с лево лучше играть , Ахметов сбавил очень , Бистрович непонятную роль в центре делает и тоже вне состава ... Набаба не игрок вообще его суют везде , болельщики просто любят его видимо из за этого !

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