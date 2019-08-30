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    «Газон в отличном состоянии после многотысячных концертов». «Лужники» готовят к матчу Россия – Шотландия

    10 октября сборная России примет сборную Шотландии в рамках отборочного цикла к Евро-2020. «Лужники» оповестили о готовности поля.

    «На сегодняшний день, газон Большой спортивной арены «Лужников» находится в отличном состоянии, мы имеем очень хорошие и равномерные всходы по всей площади поля, на 28 августа проведены покосы травы, травяной покров уже набирает густоту.

    Текущее состояние газона соответствует прогнозным показателям при проведении работ такого рода. Газон наберет игровые кондиции в третьей декаде сентября», – говорится в релизе.

    • Россияне в группе идут вторыми.
    • Шотландия занимает четвертое место.
    • 6 сентября шотландцы и россияне сыграют в Глазго.

    text

    Публикация от text (@luzhniki_official)

    Источник: Инстаграм стадиона «Лужники»

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