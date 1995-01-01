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    РПЛ. «Крылья Советов» и «Динамо» обошлись без голов, москвичи не побеждают в Самаре шесть лет

    Завершился первый матч шестого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо». Команды обошлись без голов.

    Москвичи не побеждают в Самаре в рамках чемпионата России с 2013 года. Благодаря очку «Крылья Советов» поднялись на 12 место в таблице.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 0:0

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Чернов, Карпов, Анюков, Полуяхтов, Гацкан (Радоньич, 85), Антон (Мияйлович, 80), Тимофеев, Кабутов (Зиньковский, 74), Канунников, Соболев.

    «Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Шуньич, Евгеньев, Рауш, Юсупов, Каборе, Жоаозиньо, Грулeв (Панченко, 78), Филипп, Н’Жи (Шиманьски, 63).

    Предупреждения: Мияйлович, 90+1; Полуяхтов, 90+5 – Каборе, 27; Рауш, 41; Филипп, 58.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:54
    Комментарии7
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      Рейтинг: +353

      evgevg13 4 минуты назад

      нет слов...

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      Рейтинг: +7864

      KLIM777 17 минут назад

      Что это такое ? Надо еще 5 напов купить неизвестных, каждого по 20 миллионов.

      Со своими конкурентами в борьбе за зоны переходных матчей играют 0-0. Ну и Динамо мля.

      0
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      Рейтинг: +651

      Киркинитидец 48 минут назад

      матч из разряда:можно сходить в туалет,позвонить и поговорить с Австралией,уложить внука спать,сходить на кухню квакнуть сотку... на экране унылых два яйца! спокойной ночи- господа!

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      Рейтинг: +447

      Сенситив 51 минуту назад

      вваляли миллионы в игроков, а у руля остался бездарь, вот игры и нет, сумбур динамовских игрочишек, лишь смех вызывает, ждём Силкина, чтобы уйти от безнадёги, как-то так...))

      1
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      Рейтинг: +832

      neim 52 минуты назад

      Можно ещё лет десять не побеждать, если по воротам бить не научится.

      1
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      Рейтинг: +2780

      paracetamol 55 минут назад

      КС лучше были.

      0
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      Рейтинг: +104

      Legion-o 57 минут назад

      Ау Хохлов, у тебя игроки не знают,что делать в атаке. От слова ВООБЩЕ!!!

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