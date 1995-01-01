РПЛ. «Крылья Советов» и «Динамо» обошлись без голов, москвичи не побеждают в Самаре шесть лет

Завершился первый матч шестого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо». Команды обошлись без голов.

Москвичи не побеждают в Самаре в рамках чемпионата России с 2013 года. Благодаря очку «Крылья Советов» поднялись на 12 место в таблице.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 0:0

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чернов, Карпов, Анюков, Полуяхтов, Гацкан (Радоньич, 85), Антон (Мияйлович, 80), Тимофеев, Кабутов (Зиньковский, 74), Канунников, Соболев.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Шуньич, Евгеньев, Рауш, Юсупов, Каборе, Жоаозиньо, Грулeв (Панченко, 78), Филипп, Н’Жи (Шиманьски, 63).

Предупреждения: Мияйлович, 90+1; Полуяхтов, 90+5 – Каборе, 27; Рауш, 41; Филипп, 58.

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