У «Зенита» самый дешевый по стоимости состав в своей группе Лиги чемпионов

Transfermarkt заключил договор о партнёрстве с Росстатом, наверное.
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что «Зенит» сыграет с «Лейпцигом», «Бенфикой» и «Лионом». Обратим внимание на трансферную стоимость составов команд (согласно порталу Transfermarkt).
Самый дешевый – у «Зенита» (208 миллионов евро). На третьем месте португальцы – 312 миллионов. Самый дорогой состав у «Лейпцига» – 522 миллиона.
- «Зенит» в первом туре сыграет во Франции.
- Российский клуб завершит групповой этап в Португалии.
- «Зенит» в РПЛ идет пятым.