У «Зенита» самый дешевый по стоимости состав в своей группе Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что «Зенит» сыграет с «Лейпцигом», «Бенфикой» и «Лионом». Обратим внимание на трансферную стоимость составов команд (согласно порталу Transfermarkt).

Самый дешевый – у «Зенита» (208 миллионов евро). На третьем месте португальцы – 312 миллионов. Самый дорогой состав у «Лейпцига» – 522 миллиона.