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    У «Зенита» самый дешевый по стоимости состав в своей группе Лиги чемпионов

    Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что «Зенит» сыграет с «Лейпцигом», «Бенфикой» и «Лионом». Обратим внимание на трансферную стоимость составов команд (согласно порталу Transfermarkt).

    Самый дешевый – у «Зенита» (208 миллионов евро). На третьем месте португальцы – 312 миллионов. Самый дорогой состав у «Лейпцига» – 522 миллиона.

    • «Зенит» в первом туре сыграет во Франции.
    • Российский клуб завершит групповой этап в Португалии.
    • «Зенит» в РПЛ идет пятым.

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии8
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      Рейтинг: +94

      Ряженый161 55 секунд назад

      Transfermarkt заключил договор о партнёрстве с Росстатом, наверное.

      0
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      Рейтинг: +5096

      Сильвербой 10 минут назад

      Очень надеюсь что даже при таком условии Зенит, да и Краснодар с ЦСКА не допустят полного краха наших в этом евросезоне и мы сумеем все-таки удержать шестую строчку в ТК!!! С Локо, к сожалению, все ясно, уж больно сильные соперники, поэтому на них надежды никакой!!!

      0
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      Рейтинг: +2014

      aaaaahhhh 15 минут назад

      оценивают как мясо на рынке.

      0
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      Рейтинг: +54

      Eleksel 21 минуту назад

      А где Лион он тоже около 350 лямов

      1
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      Рейтинг: +2754

      RotBerg 24 минуты назад

      Поборемся, Брага тоже треть цены от Спартака

      0
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      Рейтинг: +3926

      filosof sparty > RotBerg 9 минут назад

      Брага вообще-то идентична по стоимости

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1172

      Фан666 24 минуты назад

      Зарплаты сравнили и поняли бы что наши дешёвые игроки получают довольно много

      0
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      Рейтинг: +929

      Alekxei Z. 24 минуты назад

      Это не удивительно, если покупать игроков за 50 000 рублей !!!

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