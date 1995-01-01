Журналист Егоров: «Говорят, Мариу получит от «Локомотива» 256 миллионов рублей + 183 миллиона»

а ещё говорят, что кур доЯт
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл финансовые условия аренды полузащитника «Интера» Жоау Мариу в «Локомотив». Помимо зарплаты за год, португалец получил бонус за лояльность.
«Рынок обсуждает царские условия личного контракта Жоау Мариу. Говорят о том, что его зарплата 3,5 миллиона евро в год, а 2,5 – премия за подпись.
И действительно, никакой арендной платы. Мы поздравляем «Локо» с этим безопасным трансфером», – написал Егоров в телеграм-канале.
- «Интер» купил Мариу летом 2016 года у «Спортинга» за 40 миллионов евро.
- В активе 26-летнего хавбека 69 матчей, четыре гола и 15 результативных передач.
- В 2018 году игрок сдавался в аренду «Вест Хэму».