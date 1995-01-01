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    Журналист Егоров: «Говорят, Мариу получит от «Локомотива» 256 миллионов рублей + 183 миллиона»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл финансовые условия аренды полузащитника «Интера» Жоау Мариу в «Локомотив». Помимо зарплаты за год, португалец получил бонус за лояльность.

    «Рынок обсуждает царские условия личного контракта Жоау Мариу. Говорят о том, что его зарплата 3,5 миллиона евро в год, а 2,5 – премия за подпись.

    И действительно, никакой арендной платы. Мы поздравляем «Локо» с этим безопасным трансфером», – написал Егоров в телеграм-канале.

    • «Интер» купил Мариу летом 2016 года у «Спортинга» за 40 миллионов евро.
    • В активе 26-летнего хавбека 69 матчей, четыре гола и 15 результативных передач.
    • В 2018 году игрок сдавался в аренду «Вест Хэму».

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +169

      Антисемит 24 минуты назад

      а ещё говорят, что кур доЯт

      1
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    • ...
      Рейтинг: +910

      Genz 1 час назад

      Только скволыга еврей Кикнадзе с украинским паспортом и грузинской фамилией не заплатил 12 тысяч евро на операцию Тарасову.

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