Журналист Егоров: «Говорят, Мариу получит от «Локомотива» 256 миллионов рублей + 183 миллиона»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл финансовые условия аренды полузащитника «Интера» Жоау Мариу в «Локомотив». Помимо зарплаты за год, португалец получил бонус за лояльность.

«Рынок обсуждает царские условия личного контракта Жоау Мариу. Говорят о том, что его зарплата 3,5 миллиона евро в год, а 2,5 – премия за подпись.

И действительно, никакой арендной платы. Мы поздравляем «Локо» с этим безопасным трансфером», – написал Егоров в телеграм-канале.