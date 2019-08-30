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    «Оренбург» объявил о переходе белорусского вратаря Климовича

    Вратарь солигорского «Шахтера» Андрей Климович стал игроком «Оренбурга», сообщает официальный твиттер клуба.

    Детали трансфера, а также условия личного контракта 31-летнего белоруса пока неизвестны.

    • Климович выступал за «Шахтер» с января 2018 года.
    • Голкипер провел 63 матча, в которых пропустил 43 гола.
    • В его активе две игры в составе сборной Белоруссии.
    • Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.

    Источник: Официальный твиттер «Оренбурга»

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +363

      SinyaaPyll 1 час назад

      Ну, теперь вполне можно рассчитывать на 15-ое место.

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