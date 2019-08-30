«Оренбург» объявил о переходе белорусского вратаря Климовича

Ну, теперь вполне можно рассчитывать на 15-ое место.
Вратарь солигорского «Шахтера» Андрей Климович стал игроком «Оренбурга», сообщает официальный твиттер клуба.
Детали трансфера, а также условия личного контракта 31-летнего белоруса пока неизвестны.
- Климович выступал за «Шахтер» с января 2018 года.
- Голкипер провел 63 матча, в которых пропустил 43 гола.
- В его активе две игры в составе сборной Белоруссии.
- Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.
Голкипер Андрей Климович заключил контракт с ФК «Оренбург»— ФК Оренбург (@fcorenburg) August 30, 2019
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