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    Роналду: «Надеюсь, в этот раз «Ювентус» победит в Лиге чемпионов»

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 порассуждал о перспективах своей команды выиграть турнир.

    «Какая команда не усиливалась в этом году? Все пытаются стать сильнее, чтобы победить. Надеюсь, в этот раз победит «Ювентус», но этот турнир выигрывать особенно сложно. Не всегда побеждает фаворит.

    Посмотрите на «Барселону», пропустившую четыре гола на «Энфилде». Все думали, что мы выиграем у «Аякса», но этого не случилось. То же произошло и с «Реалом». Победить в этом турнире очень тяжело, но буду к этому стремиться. Будем надеяться, это станет нашим годом», – сказал Роналду.

    • В прошлом сезоне «Ювентус» вылетел от «Аякса» на стадии 1/4 финала ЛЧ.
    • 34-летний Роналду в течение карьеры пять раз выигрывал данный турнир.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +434

      Frankfurt Am Main 1 минуту назад

      Согласин с Роналду, а вот локомотиву крупо не повезло со жребий максимум 1 пункт в 6-ти матчах сочувствую.

      0
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      Рейтинг: +11411

      bset 16 минут назад

      С Атлетико поборетесь за второе место. Первое Локо заберет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +536

      levon_man 1 час назад

      Прогнозы дело неблагодарное, но думаю Юве и в этом году пролетит мимо Кубка чемпионов. Состав неплох, сильный - но не верится что-то.

      0
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      Рейтинг: +714

      VVadic 1 час назад

      Только через труп Атлетико!

      -3
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      Рейтинг: +126

      Dosya85 > VVadic 1 час назад

      Как бы 2 команды выходят из группы

      0
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