Роналду: «Надеюсь, в этот раз «Ювентус» победит в Лиге чемпионов»

Согласин с Роналду, а вот локомотиву крупо не повезло со жребий максимум 1 пункт в 6-ти матчах сочувствую.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 порассуждал о перспективах своей команды выиграть турнир.
«Какая команда не усиливалась в этом году? Все пытаются стать сильнее, чтобы победить. Надеюсь, в этот раз победит «Ювентус», но этот турнир выигрывать особенно сложно. Не всегда побеждает фаворит.
Посмотрите на «Барселону», пропустившую четыре гола на «Энфилде». Все думали, что мы выиграем у «Аякса», но этого не случилось. То же произошло и с «Реалом». Победить в этом турнире очень тяжело, но буду к этому стремиться. Будем надеяться, это станет нашим годом», – сказал Роналду.
- В прошлом сезоне «Ювентус» вылетел от «Аякса» на стадии 1/4 финала ЛЧ.
- 34-летний Роналду в течение карьеры пять раз выигрывал данный турнир.