Роналду: «Надеюсь, в этот раз «Ювентус» победит в Лиге чемпионов»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 порассуждал о перспективах своей команды выиграть турнир.

«Какая команда не усиливалась в этом году? Все пытаются стать сильнее, чтобы победить. Надеюсь, в этот раз победит «Ювентус», но этот турнир выигрывать особенно сложно. Не всегда побеждает фаворит.

Посмотрите на «Барселону», пропустившую четыре гола на «Энфилде». Все думали, что мы выиграем у «Аякса», но этого не случилось. То же произошло и с «Реалом». Победить в этом турнире очень тяжело, но буду к этому стремиться. Будем надеяться, это станет нашим годом», – сказал Роналду.