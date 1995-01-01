Португалия сократила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА на 0,4 балла.

По итогам недели сразу два российских клуба вылетели из еврокубковых турниров.

«Краснодар», проиграв по сумме двух встреч «Олимпиакосу», сыграет в Лиге Европы.

«Спартак» после поражения от «Браги» (1:2) покинул еврокубки.

Таким образом, этой осенью Россия будет представлена четырьмя клуба в еврокубках. «Зенит», «Локомотив» – в Лиге чемпионов. ЦСКА, «Краснодар» – в Лиге Европы.

От Португалии сыграют пять клубов. «Бенфика» попала в одну группу с «Зенитом» в Лиге чемпионов. «Брага», «Витория», «Порту», «Спортинг» – в Лиге Европы.

На текущий момент общий коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии – 42,049 балла.