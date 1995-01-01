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    Португалия сократила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

    Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА на 0,4 балла.

    По итогам недели сразу два российских клуба вылетели из еврокубковых турниров.

    «Краснодар», проиграв по сумме двух встреч «Олимпиакосу», сыграет в Лиге Европы.

    «Спартак» после поражения от «Браги» (1:2) покинул еврокубки.

    Таким образом, этой осенью Россия будет представлена четырьмя клуба в еврокубках. «Зенит», «Локомотив» – в Лиге чемпионов. ЦСКА, «Краснодар» – в Лиге Европы.

    От Португалии сыграют пять клубов. «Бенфика» попала в одну группу с «Зенитом» в Лиге чемпионов. «Брага», «Витория», «Порту», «Спортинг» – в Лиге Европы.

    На текущий момент общий коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии – 42,049 балла.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии36
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      Рейтинг: +81

      densmen 35 минут назад

      Отличная новость! Португалия вперед!

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      Рейтинг: +1321

      РМЗ 42 минуты назад

      Спартак опять подвёл страну . Только позорить могут !!!

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      Рейтинг: +1162

      CSKA №1 52 минуты назад

      Короче надо подвести итог!Зенит и ЦСКА реально претендуют на евровесну,Краснодар будет зависеть от жребия ну а Локо просто поставщик очков для соперников!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1162

      CSKA №1 > CSKA №1 49 минут назад

      А и еще было бы хорошо чтоб Зенит потрепал Бенфику и к ЦСКА,при жеребьевке в группу,попался,условно,Порту или Спортинг

      0
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      Рейтинг: +458

      xrrrx > CSKA №1 38 минут назад

      зачем? что бы кони им проиграли? klexit пусть брага и витория попадется коням

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1554

      Чермындыр 57 минут назад

      с учетом того, что от Локо тоже не стоит ждать очков, по окончании сезона нас скорее всего ждет 6 строчка, если конечно остальные не смогут чего нибудь в ЛЕ добиться

      2
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      Рейтинг: +11

      Joly Horse 52 1 час назад

      Свинота,конечно,рейтинг подпортила,но......Не устанем повторять............спортаг..........!!!

      1
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      Рейтинг: +434

      Frankfurt Am Main > Joly Horse 52 43 минуты назад

      Давайте о балах поговорим когда все нашы команды начнут еврокубки, и не надо сейчас тролить чужую для тебя команду, было бы интересно посмотреть на твой цгка-с сопляковым махметовым и нисимуровым сколько балов наберёт.

      0
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      Рейтинг: +2121

      TOMSON > Frankfurt Am Main 41 минуту назад

      Ну так вы это увидите. А вот Спартак к сожалению свой придел уже показал

      0
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      Рейтинг: +434

      Frankfurt Am Main > TOMSON 30 минут назад

      вчера к счёту 0-2 я коментировал что лучше будет если Брага пройдёт дальше во блага Спартака ну не готов ещё сырая и нессыграная команда.

      1
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      Рейтинг: +2121

      TOMSON > Frankfurt Am Main 16 минут назад

      Спартак, как уже лет 15 сырая и не сыгранная команда. Нет ничего плохого вылета от Браги. Но убивает то спокойствие и обыденность, с которым это делает Спартак.
      Они привыкли вылетать в квалификации и сосредотачиваться на чемпионате.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Dellleone 1 час назад

      Спартак вообще нельзя в Европу пускать... сколько лет подряд они всю малину засерают, позорники.

      5
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      Рейтинг: +1885

      Ubuntu 1 час назад

      Спартачи хреновы, ни себе ни людям

      4
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    • ...
      Рейтинг: +714

      VVadic 1 час назад

      Бедный Спартак замучили с этими еврокубками. Отдать его место Португалии!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2121

      TOMSON 1 час назад

      Как всегда вся надежда на Зенит и ЦСКА. Нахождения ЦСКА в первой корзине лишний раз говорит о их классе. От них мы больше всего ждём очков в копилку и выход из группы с 1го места. У Зенита даже выход в евровесну через ЛЕ будет провалом. Надо возвращать представительство в 1/8 ЛЧ.



      Краснодар неважно начал, но задачу повышения рейтинга и выход в евровесну с них никто не снимал. Им надо в этом сезоне ещё постараться, чтоб начать входить в число сеяных и получать более лайтовый жребий. Думаю Олимпиакос и Порту важность этой задачи наглядно показали.



      От Локомотива кроме достойной игры, что-то требовать сложно. Самый яркий пример отсутствие рейтинга. В ЛЧ из четвёртой корзины претендовать на что-то сложно. Но надежды на 3 место есть.



      2
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      Рейтинг: +955

      Tsigan 1 час назад

      В лиге Европы португалы конечно здорово наберут в этом году.

      5
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      Рейтинг: +267

      Serega 68 > Tsigan 1 час назад

      2-х португалов в группу Краснодару и ЦСКА и будем бороться

      1
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