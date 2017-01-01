Ди Марцио: Джованни Симеоне перейдет из «Фиорентины» в «Кальяри» за 16 миллионов

мог бы и к нам в чемп пойти)
Форвард «Фиорентины» Джованни Симеоне в ближайшее время перейдет в «Кальяри».
Сумма трансфера за 24-летнего игрока составит 16 миллионов евро.
В контракте включен пункт об отступных в размере 30 миллионов евро.
Медосмотр запланирован на сегодня.
Сообщалось, что сын Диего Симеоне интересен «Спартаку».
- Симеоне перешел в «Фиорентину» летом 2017 года из «Дженоа».
- В прошлом сезоне он сыграл в 40 матчах, забил восемь голов и отдал шесть голевых передач.
- Действующий контракт с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.