Ди Марцио: Джованни Симеоне перейдет из «Фиорентины» в «Кальяри» за 16 миллионов

Форвард «Фиорентины» Джованни Симеоне в ближайшее время перейдет в «Кальяри».

Сумма трансфера за 24-летнего игрока составит 16 миллионов евро.

В контракте включен пункт об отступных в размере 30 миллионов евро.

Медосмотр запланирован на сегодня.

Сообщалось, что сын Диего Симеоне интересен «Спартаку».