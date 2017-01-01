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    Ди Марцио: Джованни Симеоне перейдет из «Фиорентины» в «Кальяри» за 16 миллионов

    Форвард «Фиорентины» Джованни Симеоне в ближайшее время перейдет в «Кальяри».

    Сумма трансфера за 24-летнего игрока составит 16 миллионов евро.

    В контракте включен пункт об отступных в размере 30 миллионов евро.

    Медосмотр запланирован на сегодня.

    Сообщалось, что сын Диего Симеоне интересен «Спартаку».

    • Симеоне перешел в «Фиорентину» летом 2017 года из «Дженоа».
    • В прошлом сезоне он сыграл в 40 матчах, забил восемь голов и отдал шесть голевых передач.
    • Действующий контракт с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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    Сегодня, 08:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +457

      xrrrx 32 минуты назад

      мог бы и к нам в чемп пойти)

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