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    Клопп: «Опять «Наполи». Не знаю, сколько раз против них играл, но они очень опытны»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.

    «Опять «Наполи». Не знаю, сколько раз против них играл, но они очень опытны. Мне еще требуется изучить «Зальцбург» и «Генк», но уже сейчас я могу сказать, что эти две команды молоды, заряжены и свежи. Гарантировано, что это будет интересные матчи.

    Как это всегда и бывает, нам досталась группа, в которой ты не сможешь спрятаться за чьими-либо спинами», – заявил Клопп.

    • «Ливерпуль» попал в одну группу с «Наполи», «Зальцбургом» и «Генком».
    • В прошлом сезоне «Ливерпуль» и «Наполи» также были в одной группе ЛЧ (1:0), (0:1).

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1950

      BlackMurder 8 минут назад

      Ну че поделаешь, Баварии обычно на Арсенал попадает, Ювентус по привычке уже на Атлетико

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