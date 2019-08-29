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    Кононов – о вылете «Спартака» из Лиги Европы: «Это удар для нас, мы все переживаем»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы.

    • Москвичи выбыли из еврокубкового турнира по итогам противостояния с «Брагой» в раунде плей-офф квалификации.
    • «Спартак» проиграл оба матча португальцам: в гостях – 0:1, дома – 1:2.

    «Владели преимуществом, не забили свои моменты, у соперника два подхода – два гола. Это футбол, на высоком уровне такие моменты не прощают. Была ошибка при ауте, где мы потеряли матч, а потом ошиблись в центре поля. В перерыве настраивались на борьбу, но, к сожалению, мяч не шел в ворота.

    Почему вышел младший Бакаев? Он быстрый и техничный игрок, нам хотелось создать давление на фланге.

    Это удар для нас, мы все переживаем, но теперь наши мысли все о чемпионате России. Матч с «Зенитом»? Посмотрим, как ребята перенесли этот проигрыш», – сказал Кононов.

    Поражение от «Браги» идеально подчеркивает все проблемы «Спартака». Минусы – в опорной зоне, нападении и заменах

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.08.2019 22:55
    Комментарии16
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      Рейтинг: +258

      Правдоруб100 1 минуту назад

      Позорный тренер, позорные игроки, позорная команда.... И всё это - СПАРТАК!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      general.lizyukov 53 минуты назад

      нахер с пляжа
      уберите его, не позорьтесь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +174

      regbiN 1 час назад

      Думаю Спартак станет чемпионом страны

      1
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      ...
      Рейтинг: +2116

      Chesn0k > regbiN 34 минуты назад

      на багаже кононова

      1
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      Рейтинг: +12

      Олег1204 1 час назад

      Это не удар, а привычка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6794

      ufos73 1 час назад

      Уже соломку стелит в игре с бомжами, мол не успели восстановиться... Странно что не сказал, что знает как из выиграть...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4896

      _Marqella_ 1 час назад

      Аленичева тогда Федун быстренько снял и в том сезоне Спартак стал чемпионом....Может быть настало время расстаться с Конаном???

      2
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      Рейтинг: +348

      dik_fransis > _Marqella_ 1 час назад

      правильно!!! зенит тоже в жопу!!! такие же гондурасы и место им у параши!!!

      -1
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      Рейтинг: +4896

      _Marqella_ > dik_fransis 1 час назад

      При чём здесь Зенит??? Сегодня Спартак в очередной раз в гавно вляпался, о нём сегодня беседа...))

      2
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      ...
      Рейтинг: +341

      fhnv > _Marqella_ 1 час назад

      одним словом подложили свинью.!!! теперь точно Португалия нас догонит и в следующем сезоне на прямую будет ни две а одна команда от России

      1
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      Рейтинг: +19627

      oyabun 1 час назад

      Просто подай в оставку. Не мучай клуб и не позорь его на весь мир.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +809

      22 raza chemp > oyabun 29 минут назад

      Просто иди ***** вместе с такими как ты

      0
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      Рейтинг: +1022

      Борат 1 час назад

      Давай пиджак поднажми!
      Продуй ещё четыре матча подряд!

      1
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      Рейтинг: +1950

      BlackMurder 1 час назад

      Давай, ты будь мужиком, возьми ответственность на себя и просто покинь клуб.

      2
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      Рейтинг: -8

      DonBaton II 1 час назад

      Красавчики,так обосраться надо ещё постараться

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