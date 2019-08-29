Кононов – о вылете «Спартака» из Лиги Европы: «Это удар для нас, мы все переживаем»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы.

Москвичи выбыли из еврокубкового турнира по итогам противостояния с «Брагой» в раунде плей-офф квалификации.

«Спартак» проиграл оба матча португальцам: в гостях – 0:1, дома – 1:2.

«Владели преимуществом, не забили свои моменты, у соперника два подхода – два гола. Это футбол, на высоком уровне такие моменты не прощают. Была ошибка при ауте, где мы потеряли матч, а потом ошиблись в центре поля. В перерыве настраивались на борьбу, но, к сожалению, мяч не шел в ворота.

Почему вышел младший Бакаев? Он быстрый и техничный игрок, нам хотелось создать давление на фланге.

Это удар для нас, мы все переживаем, но теперь наши мысли все о чемпионате России. Матч с «Зенитом»? Посмотрим, как ребята перенесли этот проигрыш», – сказал Кононов.

Поражение от «Браги» идеально подчеркивает все проблемы «Спартака». Минусы – в опорной зоне, нападении и заменах