«Спартак» после первого тайма проигрывает «Браге» со счетом 0:2

Завершился первый тайм ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой».

К перерыву московская команда уступает на своем поле со счетом 0:2. Дубль в составе гостей оформил полузащитник Рикарду Орта.

Для выхода в групповой этап турнира «Спартаку» необходимо забить во второй половине встречи не менее четырех голов.