«Спартак» после первого тайма проигрывает «Браге» со счетом 0:2

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Завершился первый тайм ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой».
К перерыву московская команда уступает на своем поле со счетом 0:2. Дубль в составе гостей оформил полузащитник Рикарду Орта.
Для выхода в групповой этап турнира «Спартаку» необходимо забить во второй половине встречи не менее четырех голов.
- «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Брага».
- Первая игра команд завершилась со счетом 1:0 в пользу португальцев.