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    «Спартак» после первого тайма проигрывает «Браге» со счетом 0:2

    Завершился первый тайм ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой».

    К перерыву московская команда уступает на своем поле со счетом 0:2. Дубль в составе гостей оформил полузащитник Рикарду Орта.

    Для выхода в групповой этап турнира «Спартаку» необходимо забить во второй половине встречи не менее четырех голов.

    • «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Брага».
    • Первая игра команд завершилась со счетом 1:0 в пользу португальцев.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:08
    Комментарии205
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      Рейтинг: +573

      wobaekat 9 минут назад

      Вернулись, чтобы править (с)

      0
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      Рейтинг: +23

      Ansar_313 12 минут назад

      Они устали тяжелый календарь игроки не двигались не добежали это чисто усталость считаю так... а Кононов все равно не для Спартака

      0
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      Рейтинг: +1943

      BlackMurder 16 минут назад

      Футбола в России нет! Все что вы смотрите на экранах, это не футбол, это так, тренировка дворовых команд, так вылететь позорно надо еще уметь, за Краснодар не так обидно! Хотя в данный момент лицо чемпионата России, как не крути составляют как раз такие клубы как Краснодар и Ростов!!!

      0
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      Рейтинг: +262

      Чец 19 минут назад

      Вот уровень нашего чемпионата.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      GrizzlyD 22 минуты назад

      Шлеп, шлеп 2-1, я домой пошел один)))

      2
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      Рейтинг: +2858

      Yurok161 22 минуты назад

      А ведь сколько навоза было в адрес Краснодара с ихней стороны...

      3
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      ...
      Рейтинг: +6674

      Вомбат > Yurok161 9 минут назад

      Вы понимаете разницу между 1:6 и 1:3? Вы видели, что Брага не слабее Олимпиакоса? В отличие от Краснодара, который в обоих матчах не играл вообще, Спартак все-таки играл. Если бы тренеру Спартака хватило ума вместо Зобнина, забившего на футбол, выпустить в старте Умярова, ответная игра была бы другой. Да игра и в гостях была почти равной.

      0
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      Рейтинг: +503

      Ивантеевец 23 минуты назад

      Кстати, где достать то, что потребляют комментаторы Канделаки-ТВ?
      Такую х..ню в адекватном состоянии в прямом эфире нести невозможно.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1038

      Вот оно чё Михалыч > Ивантеевец 7 минут назад

      где достать то, что потребляют=======Для чего достать ? Чтобы тоже нести х..ню ? В прямом эфире ? В кривом эфире ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +34

      Вальдемар IV 25 минут назад

      этот гол окрылит спартак на сохранениe 5 строчки рпл

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      Paladius 25 минут назад

      Докатились! Комментаторы радуются хотя бы забитому голу в ворота Браги от великого когда-то спартака!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2560

      Рубинище > Paladius 16 минут назад

      Днищу кое как забили-это ...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6674

      Вомбат > Рубинище 8 минут назад

      Ну ваш-то клуб этому днищу влетел бы с двузначным счетом.

      0
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      Рейтинг: +185

      СвинкаСправедливости 26 минут назад

      Конченые идиоты в тренерском штабе.

      1
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