Бабаев: «В контракте Гогуа прописаны очень жесткие условия в части нарушения дисциплины»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы о трансфере защитника Седрика Гогуа.

– Чем вас привлек этот футболист?

– На наш взгляд, это достаточно качественный защитник. Обладает хорошими физическими данными, силой, мощью. Очень здорово играет головой. Что он, собственно говоря, уже доказал, забив в том числе «Спартаку». Немного укрепили линию защиты.

– Приобретение Гогуа связано с частым травматизмом игроков обороны?

– К сожалению, нашу команду преследует череда травм – особенно защитников. Щенников, Васин, Дивеев были травмированы. Посчитали необходимым усилить эту позицию. На наш взгляд, с точки зрения цены-качества – трансфер адекватный.

– Контракт рассчитан на четыре года?

– Да.

– В биографии Гогуа были и непростые моменты. В частности, руководство «Партизана» обвиняло его в нарушении режима. Эти факты не смущали?

– Конечно, мы обо всем этом знали. Был очень серьезный разговор перед подписанием контракта. Очень жесткие условия прописаны в контракте в части нарушения дисциплины. Но не нужно быть лицемером. Каждый совершал какие-то ошибки, особенно в молодости. Мы считаем, что сможем избежать подобных инцидентов в нашей команде. Если нет, то контракт допускает крайне жесткие санкции в случае допущения подобного поведения.

Но нелишне будет вспомнить, что когда Марио Фернандес к нам переходил, были определенные разговоры о дисциплине... Однако, видимо, люди меняются. Каждый может допустить какие-то ошибки в прошлом. Мы видим, как Роман Еременко сейчас выглядит в «Ростове». Надеемся, что эти проблемы у Гогуа останутся в прошлом.

– Гол Гогуа в ворота «Спартака» – дополнительный фактор при принятии решения в его пользу?

– Нет. Мы просто учитывали, что футболист здорово играет головой. Как у своих ворот, так и у чужих.