Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Бабаев: «В контракте Гогуа прописаны очень жесткие условия в части нарушения дисциплины»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы о трансфере защитника Седрика Гогуа.

    – Чем вас привлек этот футболист?

    – На наш взгляд, это достаточно качественный защитник. Обладает хорошими физическими данными, силой, мощью. Очень здорово играет головой. Что он, собственно говоря, уже доказал, забив в том числе «Спартаку». Немного укрепили линию защиты.

    – Приобретение Гогуа связано с частым травматизмом игроков обороны?

    – К сожалению, нашу команду преследует череда травм – особенно защитников. Щенников, Васин, Дивеев были травмированы. Посчитали необходимым усилить эту позицию. На наш взгляд, с точки зрения цены-качества – трансфер адекватный.

    – Контракт рассчитан на четыре года?

    – Да.

    – В биографии Гогуа были и непростые моменты. В частности, руководство «Партизана» обвиняло его в нарушении режима. Эти факты не смущали?

    – Конечно, мы обо всем этом знали. Был очень серьезный разговор перед подписанием контракта. Очень жесткие условия прописаны в контракте в части нарушения дисциплины. Но не нужно быть лицемером. Каждый совершал какие-то ошибки, особенно в молодости. Мы считаем, что сможем избежать подобных инцидентов в нашей команде. Если нет, то контракт допускает крайне жесткие санкции в случае допущения подобного поведения.

    Но нелишне будет вспомнить, что когда Марио Фернандес к нам переходил, были определенные разговоры о дисциплине... Однако, видимо, люди меняются. Каждый может допустить какие-то ошибки в прошлом. Мы видим, как Роман Еременко сейчас выглядит в «Ростове». Надеемся, что эти проблемы у Гогуа останутся в прошлом.

    – Гол Гогуа в ворота «Спартака» – дополнительный фактор при принятии решения в его пользу?

    – Нет. Мы просто учитывали, что футболист здорово играет головой. Как у своих ворот, так и у чужих.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4651

      Агасфер 27 минут назад

      Закурил-в рыло.Опоздал на тренировку-в рыло.Выпил-штраф 1 млн рублей ,и в рыло.Нарушил ПДД-перевод в "Спартак",партнёром к Гулиеву.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73560
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru