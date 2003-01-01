«ПСЖ» может арендовать Йовича у «Реала»

Из всей ситуации с Йовичем,искрене рад только за Айнтрахт.Очень грамотно поступило руководство
Нападающий «Реала» Лука Йович может перейти в «ПСЖ» на правах аренды, утверждает Soccer Link.
После ухода форварда Неймара в «Барселону», который состоится в ближайшее время, парижане хотят усилить атакующую линию команды. Агент Йовича Фали Рамадани находится в хороших отношениях со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо, и стороны уже приступили к обсуждению деталей сделки.
Ранее сообщалось, что «Реал» может отдать Йовича в аренду, поскольку главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан не впечатлен игрой 21-летнего серба во время предсезонной подготовки.
- В июне «Реал» купил Йовича у «Айнтрахта».
- Сумма трансфера составила 60 миллионов евро.
- Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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