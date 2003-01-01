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    «ПСЖ» может арендовать Йовича у «Реала»

    Нападающий «Реала» Лука Йович может перейти в «ПСЖ» на правах аренды, утверждает Soccer Link.

    После ухода форварда Неймара в «Барселону», который состоится в ближайшее время, парижане хотят усилить атакующую линию команды. Агент Йовича Фали Рамадани находится в хороших отношениях со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо, и стороны уже приступили к обсуждению деталей сделки.

    Ранее сообщалось, что «Реал» может отдать Йовича в аренду, поскольку главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан не впечатлен игрой 21-летнего серба во время предсезонной подготовки.

    • В июне «Реал» купил Йовича у «Айнтрахта».
    • Сумма трансфера составила 60 миллионов евро.
    • Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2025 года.

    Источник: Soccer Link

    Soccer Link - французский портал, публикующий инсайды о футболе. Аудитория в твиттере - 38,9 тысяч читателей.

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +657

      GSmall 7 минут назад

      Из всей ситуации с Йовичем,искрене рад только за Айнтрахт.Очень грамотно поступило руководство

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      Рейтинг: +8444

      DeStar 16 минут назад

      трансферная политика реала вызывает недоумение, как будто там все стали резко долбиться в мозг или еще куда. Что за бред?) барса возвращает неймара .а реал отдаёт йовича?) ипааать) барса с примерой тебя в очередной раз, какой коэф на победу барсы в примере дадут? я бы закинул пару тысяч баксов , все же лучше чем на ОЗ лилль монпелье по 500 баксов прое.....вать.. Пппц просто, кто там кого долбит? или она сразу ипанулись как зидан так и перес? травмы тут у пол состава скоро будут, а он еще хочет отдать кого-то, то что реалу требуются еще игроки - это пох, никого не купят, а наваса продают, ставят дыркуа, уверен ,что по стате куртуа за полтора года пропустил в очко столько ,сколько многие голкиперы не пропускают за карьеру.. что творится вообще не пойму. Зато можно лить на Х1 или Х2 на всех соперников реала, и коэф норм, и заходить будет явно больше 50% )

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      Рейтинг: +8054

      Cules2013 24 минуты назад

      вот это чудо трансферной политики

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      Рейтинг: +1932

      BlackMurder 1 час назад

      Это после того как мбапе и кавани травмировались

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