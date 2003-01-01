«ПСЖ» может арендовать Йовича у «Реала»

Нападающий «Реала» Лука Йович может перейти в «ПСЖ» на правах аренды, утверждает Soccer Link.

После ухода форварда Неймара в «Барселону», который состоится в ближайшее время, парижане хотят усилить атакующую линию команды. Агент Йовича Фали Рамадани находится в хороших отношениях со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо, и стороны уже приступили к обсуждению деталей сделки.

Ранее сообщалось, что «Реал» может отдать Йовича в аренду, поскольку главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан не впечатлен игрой 21-летнего серба во время предсезонной подготовки.