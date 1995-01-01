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    Fanatik: «Бешикташ» отказался от подписания Фернандеша

    Экс-полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш не перейдет в «Бешикташ», сообщает Fanatik.

    Стамбульский клуб принял окончательное решение по 33-летнему португальцу. Руководство «Бешикташа» отказалось от идеи подписать Фернандеша.

    Ранее агент Фернандеша прокомментировал информацию об интересе к португальцу со стороны «Краснодара» и «Бешикташа». Сообщалось, что «Краснодар» предложил контракт хавбеку.

    • Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.
    • Этим летом 33-летний футболист стал свободным агентом.

    Источник: Fanatik

    Fanatik – одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 14:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7453

      Serjoga 1 час назад

      Велики запросы у Фернандеша! Хочет под конец карьеры хапнуть деньжат, да побольше!

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