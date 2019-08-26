«СЭ»: «Краснодар» предложил контракт экс-полузащитнику «Локомотива» Фернандешу

Поддерживаю. Краснодару нужно еще как минимум парочку качественных игроков.
Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш может перейти в «Краснодар», сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, южане предложили португальскому хавбеку однолетний контракт с опцией продления еще на один сезон.
- Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.
- Этим летом 33-летний футболист стал свободным агентом.
- «Краснодар» ищет усиление средней линии в связи с серьезной травмой колена Реми Кабелья.