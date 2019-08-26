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    «СЭ»: «Краснодар» предложил контракт экс-полузащитнику «Локомотива» Фернандешу

    Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш может перейти в «Краснодар», сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, южане предложили португальскому хавбеку однолетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

    • Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.
    • Этим летом 33-летний футболист стал свободным агентом.
    • «Краснодар» ищет усиление средней линии в связи с серьезной травмой колена Реми Кабелья.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.08.2019 23:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +433

      johnny983 7 минут назад

      Поддерживаю. Краснодару нужно еще как минимум парочку качественных игроков.

      -1
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      Рейтинг: +1920

      BlackMurder 2 часа назад

      Хорошее будет приобретение быкам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      arok 4 часа назад

      Не думаю что стоит это делать.

      -2
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      Рейтинг: +19

      zaichkin777@gmail.com 6 часов назад

      А паровоз даром футболистов не берёт?

      0
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      Рейтинг: +98

      Фантомас 67 6 часов назад

      Одобрям-с, если подпишут! И пресловутая адаптация не требуется!

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      Рейтинг: +742

      loko-the_best 7 часов назад

      Возможно, вброс, чтобы Локо поторопился подписать контракт, типа вот он ещё кому-то интересен. Но только, видимо, Локо он совсем уже не нужен.

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      Рейтинг: +371

      Сенситив 7 часов назад

      очень верный ход тренерского штаба, это только усилит Быков, а ещё, так шоб даром, редко выпадает такая удача, Галицкому зачёт, как-то так...))

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