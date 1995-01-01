Жеребьевка Лиги чемпионов. «Зенит» представит Медведев, «Локомотив» – Кикнадзе

Предчувствие у меня, у Зенита будет самая слабая группа))) как всегда! У Локомотива будет ТОП.
Названы представители российских клубов на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.
От «Зенита» будет присутствовать генеральный директор Александр Медведев, от «Локомотива» – генеральный директор Василий Кикнадзе, пишет «Спорт-Экспресс».
- В четверг в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 19:00 по московскому времени.
- Команды разделены на четыре корзины в зависимости от рейтинга в клубной таблице УЕФА. «Зенит» находится в первой корзине, «Локомотив» – в четвертой.
Пробуем угадать соперников «Зенита» и «Локо» по ЛЧ. Сыграйте с нами