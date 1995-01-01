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    Жеребьевка Лиги чемпионов. «Зенит» представит Медведев, «Локомотив» – Кикнадзе

    Названы представители российских клубов на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

    От «Зенита» будет присутствовать генеральный директор Александр Медведев, от «Локомотива» – генеральный директор Василий Кикнадзе, пишет «Спорт-Экспресс».

    • В четверг в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 19:00 по московскому времени.
    • Команды разделены на четыре корзины в зависимости от рейтинга в клубной таблице УЕФА. «Зенит» находится в первой корзине, «Локомотив» – в четвертой.

    Пробуем угадать соперников «Зенита» и «Локо» по ЛЧ. Сыграйте с нами

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +483

      Elisey13 5 минут назад

      Предчувствие у меня, у Зенита будет самая слабая группа))) как всегда! У Локомотива будет ТОП.

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