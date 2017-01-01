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    Сегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов

    Сегодня, 29 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Команды разделены на 4 корзины в зависимости от рейтинга в клубной таблице УЕФА.

    Первая корзина:

    • «Ливерпуль» (действующий победитель ЛЧ), «Челси» (победитель ЛЕ), «Манчестер Сити» (все – Англия);
    • «Барселона» (Испания);
    • «Ювентус» (Италия);
    • «Бавария» (Германия);
    • «ПСЖ» (Франция);
    • «Зенит» (Россия).

    Вторая корзина:

    • «Реал», «Атлетико» (оба – Испания);
    • «Боруссия» Д (Германия);
    • «Наполи» (Италия);
    • «Шахтер» (Украина);
    • «Тоттенхэм» (Англия);
    • «Аякс» (Голландия);
    • «Бенфика» (Португалия).

    Третья корзина:

    • «Лион» (Франция);
    • «Байер» (Германия);
    • «Зальцбург» (Австрия);
    • «Олимпиакос» (Греция);
    • «Брюгге» (Бельгия);
    • «Валенсия» (Испания);
    • «Интер» (Италия);
    • «Динамо» З (Хорватия).

    Четвертая корзина:

    • «Локомотив» (Россия);
    • «Генк» (Бельгия);
    • «Галатасарай» (Турция);
    • «РБ Лейпциг» (Германия);
    • «Славия» (Чехия);
    • «Црвена Звезда» (Сербия);
    • «Аталанта» (Италия);
    • «Лилль» (Франция).

    Пробуем угадать соперников «Зенита» и «Локо» по ЛЧ. Сыграйте с нами

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2553

      Рубинище 8 минут назад

      Бонально конечно, но проходных команд нет. Все мечтают наверно попасть на наших. Локо будет оч. тяжело. Представляю группы..Ливерпуль, Барусия, Валенсия , Локомотив и Зенит, Реал, Интер Црвена Звезда (Сербия)
      Зениту полегче конечно-а вот для Локо-кто бы не попался-группа смерти

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3227

      dinar7777dinar 48 минут назад

      Зенит локомотив тут явные фавориты лч .

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22340

      zra78 52 минуты назад

      Две команды точно будут уровня топ!

      4
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      Рейтинг: +2117

      Аристократ Олжик 1 час назад

      Не знаю кто как, а я хочу видеть Тоттенхэм и Ман Сити, в одной группе.
      В этом сезоне АПЛ, они уже сыграли в Манчестере 2-2, при чем снова VAR, отменил гол Сити на последних минутах матча. Хочу снова увидеть, как в этом сезоне ЛЧ, VAR отберет у Сити очки, в матче со шпорами на Этихаде. Гвардиола наверное взорвется . . .

      0
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      Рейтинг: +84

      dmitrinho-SurguT > Аристократ Олжик 53 минуты назад

      Дружище, почитай регламент, где написано, что команды из одной страны не могут быть в одной группе

      5
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      Рейтинг: +7257

      parevg > Аристократ Олжик 24 минуты назад

      Только в плей офф

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