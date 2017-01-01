Сегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов

Сегодня, 29 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Команды разделены на 4 корзины в зависимости от рейтинга в клубной таблице УЕФА.

Первая корзина:

«Ливерпуль» (действующий победитель ЛЧ), «Челси» (победитель ЛЕ), «Манчестер Сити» (все – Англия);

«Барселона» (Испания);

«Ювентус» (Италия);

«Бавария» (Германия);

«ПСЖ» (Франция);

«Зенит» (Россия).

Вторая корзина:

«Реал», «Атлетико» (оба – Испания);

«Боруссия» Д (Германия);

«Наполи» (Италия);

«Шахтер» (Украина);

«Тоттенхэм» (Англия);

«Аякс» (Голландия);

«Бенфика» (Португалия).

Третья корзина:

«Лион» (Франция);

«Байер» (Германия);

«Зальцбург» (Австрия);

«Олимпиакос» (Греция);

«Брюгге» (Бельгия);

«Валенсия» (Испания);

«Интер» (Италия);

«Динамо» З (Хорватия).

Четвертая корзина:

«Локомотив» (Россия) ;

; «Генк» (Бельгия);

«Галатасарай» (Турция);

«РБ Лейпциг» (Германия);

«Славия» (Чехия);

«Црвена Звезда» (Сербия);

«Аталанта» (Италия);

«Лилль» (Франция).

Пробуем угадать соперников «Зенита» и «Локо» по ЛЧ. Сыграйте с нами