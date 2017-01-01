Сегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов

Бонально конечно, но проходных команд нет. Все мечтают наверно попасть на наших. Локо будет оч. тяжело. Представляю группы..Ливерпуль, Барусия, Валенсия , Локомотив и Зенит, Реал, Интер Црвена Звезда (Сербия)
Зениту полегче конечно-а вот для Локо-кто бы не попался-группа смерти
Сегодня, 29 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Команды разделены на 4 корзины в зависимости от рейтинга в клубной таблице УЕФА.
Первая корзина:
- «Ливерпуль» (действующий победитель ЛЧ), «Челси» (победитель ЛЕ), «Манчестер Сити» (все – Англия);
- «Барселона» (Испания);
- «Ювентус» (Италия);
- «Бавария» (Германия);
- «ПСЖ» (Франция);
- «Зенит» (Россия).
Вторая корзина:
- «Реал», «Атлетико» (оба – Испания);
- «Боруссия» Д (Германия);
- «Наполи» (Италия);
- «Шахтер» (Украина);
- «Тоттенхэм» (Англия);
- «Аякс» (Голландия);
- «Бенфика» (Португалия).
Третья корзина:
- «Лион» (Франция);
- «Байер» (Германия);
- «Зальцбург» (Австрия);
- «Олимпиакос» (Греция);
- «Брюгге» (Бельгия);
- «Валенсия» (Испания);
- «Интер» (Италия);
- «Динамо» З (Хорватия).
Четвертая корзина:
- «Локомотив» (Россия);
- «Генк» (Бельгия);
- «Галатасарай» (Турция);
- «РБ Лейпциг» (Германия);
- «Славия» (Чехия);
- «Црвена Звезда» (Сербия);
- «Аталанта» (Италия);
- «Лилль» (Франция).
Пробуем угадать соперников «Зенита» и «Локо» по ЛЧ. Сыграйте с нами