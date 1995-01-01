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    Пробуем угадать соперников «Зенита» и «Локо» по ЛЧ. Сыграйте с нами


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 00:40
    Проверим интуицию?

    Раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов завершен. До сегодняшнего вечера были известны имена 29 участников группового этапа, по окончании трех отборочных матчей добавились «Аякс», «Брюгге» и «Славия».

    «Зенит» – чемпион России, и он посеян в первой корзине. «Локомотив» – в четвертой.

    Вот так выглядят корзины перед жеребьевкой, которая начнется в четверг, 29 августа, в 19:00 МСК.

    Корзина 1: «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ», «Зенит».

    Корзина 2: «Реал», «Атлетико», «Боруссия» Д, «Наполи», «Шахтер», «Тоттенхэм», «Аякс», «Бенфика».

    Корзина 3: «Лион», «Байер», «Ред Булл», «Олимпиакос», «Брюгге», «Валенсия», «Интер», «Динамо» З.

    Корзина 4: «Локомотив», «Генк», «Галатасарай», «Лейпциг», «Славия», «Црвена Звезда», «Аталанта», «Лилль».

    Примечание: российские клубы не смогут встретиться с «Шахтером».

    Мы решили спрогнозировать соперников нашим клубам, и вот что получилось:

    Роман Абрамов:

    • «Зенит», «Атлетико», «Байер», «Славия»;
    • «Бавария», «Тоттенхэм», «Динамо» З, «Локомотив».

    Александр Плеханов:

    • «Зенит», «Аякс», «Олимпиакос», «Галатасарай»;
    • «Челси», «Бенфика», «Брюгге», «Локомотив».

    Илья Егоров:

    • «Зенит», «Боруссия» Д, «Динамо» З, «Славия»;
    • «Челси, «Аякс», «Олимпиакос», «Локомотив».

    Денис Лапшин:

    • «Зенит», «Реал», «Интер», «Лейпциг»;
    • «Ливерпуль», «Атлетико», «Байер», «Локомотив».

    Николай Живоглядов:

    • «Зенит», «Реал», «Лион», «Црвена Звезда»;
    • «ПСЖ», «Бенфика», «Байер», «Локомотив».

    Михаил Морозов:

    • «Зенит», «Наполи», «Байер», «Славия»;
    • «Челси», «Боруссия» Д, «Брюгге», «Локомотив».

    А какие у вас прогнозы на жеребьевку?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +401

      Сенситив 9 минут назад

      очень хочеца для Зенита - Реал, Олимпиакос, Лейпциг, шоб на футбол и нормальные команды посмотреть но будет, к Миллеру не ходи, - Бенфика, Динамо З, Генк, а для ЛОКО, чтобы были Ливер, Аякс и Интер - стоящие клубы, на игру порадуемся, а будет, что-то типа - ПСЖ, Наполи, Лион, как-то так...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4840

      BRO_football 1 час назад

      Зенит, Боррусия Д, Валенсия, Цревна Звезда.
      Манчестер Сити, Наполи, Лион, Локомотив.

      0
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      Рейтинг: +367

      El_Chori 1 час назад

      А как Реал так быстро скатился во вторую корзину, после 3 побед подряд?

      Локо выпадет Атлетико, Лион и пусть будет Ювентус

      Зенит: Бенфика, Олимпиакос и Генк

      0
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      Рейтинг: +3999

      XaXatyn 1 час назад

      Зенит, Атлетико, Динамо» З, Генк
      Ювентус, Тоттенхэм, Валенсия, Локомотив

      0
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      Рейтинг: +1854

      Masteralex 1 час назад

      Зенит, Атлетико, Интер, Галатасарай
      Барселона, Тоттенхэм, Ред Булл, Локомотив

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1364

      compka 1 час назад

      Зенит - Реал - Олимпиакос - Галатасарай
      ПСЖ - Тоттенхем - Зальцбург - Локомотив

      0
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      Рейтинг: +1032

      B.G. 1 час назад

      Зенит, Реал, Брюгге, Лейпциг;
      Манчестер Сити, Наполи, Лион, Локомотив.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6784

      ufos73 1 час назад

      Зная что газик покупает для зины соперников можно предположить группа будет не сложная, а ЛОКО попадет в группу смерти...
      Зина Боруссия Брюге Аталанта
      Для Локо угадать не возможно, Ну допустим Бавария Реал Интер Локо

      2
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      ...
      Рейтинг: +151

      kliker > ufos73 53 минуты назад

      Боруссия сегодня самая сильная из второй корзины ))).

      0
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      Рейтинг: +1240

      KalterJax > ufos73 4 минуты назад

      если такая группа будет, можно смело считать, что мы так на 4 строчке и останемся! да что там 4 строчка, главное с нулём очков не закончить групповой этап!

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