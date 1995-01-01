Пробуем угадать соперников «Зенита» и «Локо» по ЛЧ. Сыграйте с нами

Проверим интуицию?

Раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов завершен. До сегодняшнего вечера были известны имена 29 участников группового этапа, по окончании трех отборочных матчей добавились «Аякс», «Брюгге» и «Славия».

«Зенит» – чемпион России, и он посеян в первой корзине. «Локомотив» – в четвертой.

Вот так выглядят корзины перед жеребьевкой, которая начнется в четверг, 29 августа, в 19:00 МСК.

Корзина 1: «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ», «Зенит».

Корзина 2: «Реал», «Атлетико», «Боруссия» Д, «Наполи», «Шахтер», «Тоттенхэм», «Аякс», «Бенфика».

Корзина 3: «Лион», «Байер», «Ред Булл», «Олимпиакос», «Брюгге», «Валенсия», «Интер», «Динамо» З.

Корзина 4: «Локомотив», «Генк», «Галатасарай», «Лейпциг», «Славия», «Црвена Звезда», «Аталанта», «Лилль».

Примечание: российские клубы не смогут встретиться с «Шахтером».

Мы решили спрогнозировать соперников нашим клубам, и вот что получилось:

Роман Абрамов:

«Зенит», «Атлетико», «Байер», «Славия»;

«Бавария», «Тоттенхэм», «Динамо» З, «Локомотив».

Александр Плеханов:

«Зенит», «Аякс», «Олимпиакос», «Галатасарай»;

«Челси», «Бенфика», «Брюгге», «Локомотив».

Илья Егоров:

«Зенит», «Боруссия» Д, «Динамо» З, «Славия»;

«Челси, «Аякс», «Олимпиакос», «Локомотив».

Денис Лапшин:

«Зенит», «Реал», «Интер», «Лейпциг»;

«Ливерпуль», «Атлетико», «Байер», «Локомотив».

Николай Живоглядов:

«Зенит», «Реал», «Лион», «Црвена Звезда»;

«ПСЖ», «Бенфика», «Байер», «Локомотив».

Михаил Морозов:

«Зенит», «Наполи», «Байер», «Славия»;

«Челси», «Боруссия» Д, «Брюгге», «Локомотив».

А какие у вас прогнозы на жеребьевку?