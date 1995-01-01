Пробуем угадать соперников «Зенита» и «Локо» по ЛЧ. Сыграйте с нами

Раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов завершен. До сегодняшнего вечера были известны имена 29 участников группового этапа, по окончании трех отборочных матчей добавились «Аякс», «Брюгге» и «Славия».
«Зенит» – чемпион России, и он посеян в первой корзине. «Локомотив» – в четвертой.
Вот так выглядят корзины перед жеребьевкой, которая начнется в четверг, 29 августа, в 19:00 МСК.
Корзина 1: «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ», «Зенит».
Корзина 2: «Реал», «Атлетико», «Боруссия» Д, «Наполи», «Шахтер», «Тоттенхэм», «Аякс», «Бенфика».
Корзина 3: «Лион», «Байер», «Ред Булл», «Олимпиакос», «Брюгге», «Валенсия», «Интер», «Динамо» З.
Корзина 4: «Локомотив», «Генк», «Галатасарай», «Лейпциг», «Славия», «Црвена Звезда», «Аталанта», «Лилль».
Примечание: российские клубы не смогут встретиться с «Шахтером».
Мы решили спрогнозировать соперников нашим клубам, и вот что получилось:
Роман Абрамов:
- «Зенит», «Атлетико», «Байер», «Славия»;
- «Бавария», «Тоттенхэм», «Динамо» З, «Локомотив».
Александр Плеханов:
- «Зенит», «Аякс», «Олимпиакос», «Галатасарай»;
- «Челси», «Бенфика», «Брюгге», «Локомотив».
Илья Егоров:
- «Зенит», «Боруссия» Д, «Динамо» З, «Славия»;
- «Челси, «Аякс», «Олимпиакос», «Локомотив».
Денис Лапшин:
- «Зенит», «Реал», «Интер», «Лейпциг»;
- «Ливерпуль», «Атлетико», «Байер», «Локомотив».
Николай Живоглядов:
- «Зенит», «Реал», «Лион», «Црвена Звезда»;
- «ПСЖ», «Бенфика», «Байер», «Локомотив».
Михаил Морозов:
- «Зенит», «Наполи», «Байер», «Славия»;
- «Челси», «Боруссия» Д, «Брюгге», «Локомотив».
А какие у вас прогнозы на жеребьевку?