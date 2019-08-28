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    «Локомотив»: «Миранчуки хотят попробовать свои силы в Европе»

    Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо заверил, что трансфер полузащитников братьев Миранчуков летом не состоится. О возможном переходе Алексея Миранчука в «Зенит» сообщал источник.

    «Сами братья хотят попробовать свои силы в Европе, и клуб заинтересован в развитии футболистов. Также как и в полноценной интеграции в европейский рынок и финансовой стабильности.

    Но сейчас все мысли о Лиге чемпионов, ни о каком уходе братьев Миранчуков в нынешнее трансферное окно говорить не приходится», – сказал Брейдо.

    • Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил информацию о желании «Зенита» приобрести полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.
    • Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 15 миллионов евро, а Антона – на миллион дороже.
    • По информации «Невских новостей», «Зенит» собирался предложить за обоих футболистов 30 миллионов евро.

    Источник: Sport24

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    28.08.2019 22:30
    Комментарии5
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      Рейтинг: +302

      Lilipyt 1 час назад

      Одного желания мало, как вспомню их игру в прошлогодней ЛЧ, так сразу идет кровь из глаз. Если в этом году сыграют так же, то и позабыть можно о выступлении в европе.

      0
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      Рейтинг: +2716

      paracetamol 2 часа назад

      Скоро попробуют в ЛЧ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1129

      Фан666 3 часа назад

      Средний клуб их не купит за такие деньги, а хорошей команде они не нужны. Есть два варианта - челси и Монако, свои своих потянут

      0
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      Рейтинг: +851

      Romantic2010 > Фан666 2 часа назад

      Условная Валенсия возьмет запросто!!! И им хорошо - борьба за медали. И ей хорошо к Черышеву своих)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +966

      Борат 3 часа назад

      Скорей бы уже продали их в какую-нибудь осасуну.

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