«Локомотив»: «Миранчуки хотят попробовать свои силы в Европе»

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо заверил, что трансфер полузащитников братьев Миранчуков летом не состоится. О возможном переходе Алексея Миранчука в «Зенит» сообщал источник.

«Сами братья хотят попробовать свои силы в Европе, и клуб заинтересован в развитии футболистов. Также как и в полноценной интеграции в европейский рынок и финансовой стабильности.

Но сейчас все мысли о Лиге чемпионов, ни о каком уходе братьев Миранчуков в нынешнее трансферное окно говорить не приходится», – сказал Брейдо.