«Локомотив»: «Миранчуки хотят попробовать свои силы в Европе»

Одного желания мало, как вспомню их игру в прошлогодней ЛЧ, так сразу идет кровь из глаз. Если в этом году сыграют так же, то и позабыть можно о выступлении в европе.
Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо заверил, что трансфер полузащитников братьев Миранчуков летом не состоится. О возможном переходе Алексея Миранчука в «Зенит» сообщал источник.
«Сами братья хотят попробовать свои силы в Европе, и клуб заинтересован в развитии футболистов. Также как и в полноценной интеграции в европейский рынок и финансовой стабильности.
Но сейчас все мысли о Лиге чемпионов, ни о каком уходе братьев Миранчуков в нынешнее трансферное окно говорить не приходится», – сказал Брейдо.
- Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил информацию о желании «Зенита» приобрести полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.
- Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 15 миллионов евро, а Антона – на миллион дороже.
- По информации «Невских новостей», «Зенит» собирался предложить за обоих футболистов 30 миллионов евро.