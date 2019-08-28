Лига 1. Участник группового этапа ЛЧ «Лилль» всухую разгромил «Сент-Этьен»

Воу Воу воу... Полегче. Это была самая отвратительная хрень по телевизору , что я видел в этом году. Включая даже вынужденный просмотр дома 2. Я сегодня включил телек ,чтобы посмотреть как играют некогда топовые, крепление команды 5ой лиги мира. А увидел днищенское гавно , которое даже в беларусском чемпионате найти нужно лет на 20 назад вернутся , когда все игроки бухали и курили постоянно. Эту хрень даже футболом на назовешь, позорище, и даже еще 3-0) такое ощущение что игроки лилля решили поиграть в самый "сложный футбол" - это когда ты каждый второй твой пас на поле соперника идёт мимо, причем чаще всего на 2 метра пас отдать не могут, открытых флангов не видят, олени идут в нападение одни на троих защитников просто на пролом) боже какая жесть) даже монпелье лион уровень матча выше был)
В матче третьего тура Лиги 1 «Лилль» дома принимал «Сент-Этьен». Хозяева забили три безответных гола.
В прошлом сезоне «Лилль» финишировал вторым и выступит осенью в групповом этапе Лиги чемпионов. В нынешнем розыгрыше команда идет в Лиге 1 на четвертом месте.
Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур
Лилль – Сент-Этьен – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Осимен, 37; 2:0 – Бамба, 69 (с пенальти); 3:0 – Осимен, 74.