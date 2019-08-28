Лига 1. Участник группового этапа ЛЧ «Лилль» всухую разгромил «Сент-Этьен»

В матче третьего тура Лиги 1 «Лилль» дома принимал «Сент-Этьен». Хозяева забили три безответных гола.

В прошлом сезоне «Лилль» финишировал вторым и выступит осенью в групповом этапе Лиги чемпионов. В нынешнем розыгрыше команда идет в Лиге 1 на четвертом месте.

Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур

Лилль – Сент-Этьен – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Осимен, 37; 2:0 – Бамба, 69 (с пенальти); 3:0 – Осимен, 74.

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