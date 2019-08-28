«Локомотив»: «Хотелось бы успокоить болельщиков: Миранчуки сейчас никуда проданы не будут»

Хочу поддержать и Локо и его болельщиков , очень надеюсь, что никто из состава Локо в другой российский клуб не перейдет. Надеюсь, что возможный переход Мануэля Фернандеша не счёт, потому как руководство Локо не захотело продлять контракт с игроком. Надеюсь , что хейтеры не будут меня мочить из 149 орудий длинной очередью.
Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо заверил, что летом братья Миранчуки не будут проданы. О возможном трансфере игроков в «Зенит» сообщил источник.
«В конце каждого трансферного окна увеличивается количество слухов и сплетен. Многие из них появляются из ничего и абсолютно не имеют под собой никаких оснований. Хотя интерес к братьям действительно присутствует.
Хотелось бы успокоить болельщиков: Миранчуки никуда сейчас проданы не будут. Об этом генеральный директор сказал ещe полторы недели назад. Ничего не изменилось», – сказал Брейдо.
- Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил информацию о желании «Зенита» приобрести полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.
- Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 15 миллионов евро, а Антона – на миллион дороже.
- По информации «Невских новостей», «Зенит» собирался предложить за обоих футболистов 30 миллионов евро.