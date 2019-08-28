«Локомотив»: «Хотелось бы успокоить болельщиков: Миранчуки сейчас никуда проданы не будут»

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо заверил, что летом братья Миранчуки не будут проданы. О возможном трансфере игроков в «Зенит» сообщил источник.

«В конце каждого трансферного окна увеличивается количество слухов и сплетен. Многие из них появляются из ничего и абсолютно не имеют под собой никаких оснований. Хотя интерес к братьям действительно присутствует.

Хотелось бы успокоить болельщиков: Миранчуки никуда сейчас проданы не будут. Об этом генеральный директор сказал ещe полторы недели назад. Ничего не изменилось», – сказал Брейдо.