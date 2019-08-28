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    «Локомотив»: «Хотелось бы успокоить болельщиков: Миранчуки сейчас никуда проданы не будут»

    Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо заверил, что летом братья Миранчуки не будут проданы. О возможном трансфере игроков в «Зенит» сообщил источник.

    «В конце каждого трансферного окна увеличивается количество слухов и сплетен. Многие из них появляются из ничего и абсолютно не имеют под собой никаких оснований. Хотя интерес к братьям действительно присутствует.

    Хотелось бы успокоить болельщиков: Миранчуки никуда сейчас проданы не будут. Об этом генеральный директор сказал ещe полторы недели назад. Ничего не изменилось», – сказал Брейдо.

    • Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил информацию о желании «Зенита» приобрести полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.
    • Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 15 миллионов евро, а Антона – на миллион дороже.
    • По информации «Невских новостей», «Зенит» собирался предложить за обоих футболистов 30 миллионов евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: -6455

      Январь 59 17 минут назад

      Хочу поддержать и Локо и его болельщиков , очень надеюсь, что никто из состава Локо в другой российский клуб не перейдет. Надеюсь, что возможный переход Мануэля Фернандеша не счёт, потому как руководство Локо не захотело продлять контракт с игроком. Надеюсь , что хейтеры не будут меня мочить из 149 орудий длинной очередью.

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      Рейтинг: +1372

      Антон bx14e 26 минут назад

      На кой ляд их продавать? Они толстые что-ли?Не убираются в раздевалку???
      Люди выросли у нас! Играют лучше всех россиян,всегда на высоте и за родные цвета!Талантливые очень,прогрессируют.Если и уходить,то в Барселону хотят,молодцы!
      А если нет предложений оттуда,зачем воздух сотрясать,кирилл брейдовик!?
      ...А трансфермаркет ничего о них не знает,раз Антон у них дороже Алексея...

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      Рейтинг: +877

      Мы ЦСКА > Антон bx14e 26 минут назад

      уровень чемпионата и игроков низок как никогда , поэтому на фоне Моли тебе и кажутся Миранчуки выдающимися самородками.... по факту посредственные игроки, поэтому и предложений из ведущих клубов европы не было и не будет

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      Рейтинг: +1372

      Антон bx14e > Мы ЦСКА 18 минут назад

      Не соглашусь!
      Умные,неординарные идеи(особенно старшего) вскоре будут приводить в восторг европейцев.Чего стоит только недавняя попытка Леши забить чудо-гол Уралу!Много таких исполнителей?)
      А у него это не в первый раз!вспомни хотя бы подсечкой зениту и тд

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      Рейтинг: -6455

      Январь 59 > Мы ЦСКА 8 минут назад

      Хочу заступиться за Миранчуков, потому как сегодня их уровень будет повыше , чем у Саши Головина два года назад. Более того уровень чемпионата можно судить по турнирной таблице. лично я не помню такого , что бы после 7 туров на первой строчке было 5 команд,а команда седьмого места отставала от лидера всего на одно очко. Даже команда десятого места отстаёт от лидера всего на 4 очка(это всего две ничьи)

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