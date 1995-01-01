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    Кононов – перед матчем с «Брагой»: «Отрабатываем пенальти»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед ответным матчем четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против «Браги» рассказал, что команда отрабатывает пенальти. Результат первой встречи – минимальная победа португальцев.

    — Держите ли вы в уме, что матч завтра может продлиться 120 минут и готовитесь ли вы к серии пенальти?

    — Готовясь к игре, мы рассматриваем все варианты. О них я не буду говорить. Но мы отрабатываем и пенальти, и другие стандартные положения. В футболе мелочей нет.

    • Матч «Спартак» – «Брага» состоится 29 августа в Москве.
    • Москвичи лишь ввиду дополнительных показателей не лидируют в РПЛ.
    • «Брага» в Примейре идет шестой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +111

      Rey-25 18 минут назад

      Какие пенальти
      Они на ноль очень редко играют
      Очень хочется конечно что бы прошли
      Дай Бог все получится
      Но без валидола спартак просто не умеет

      0
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      Рейтинг: +5888

      батог 1 час назад

      Это если 1-0 и в допвремя. А еще кто-то должен уметь падать в штрафной !
      РС. И точно в футболе мелочей нет !

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      Рейтинг: +169

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Всё правильно звучит. Сушим игру, забиваем свои моменты и готовимся к любой мелочи.

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