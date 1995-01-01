Кононов – перед матчем с «Брагой»: «Отрабатываем пенальти»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед ответным матчем четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против «Браги» рассказал, что команда отрабатывает пенальти. Результат первой встречи – минимальная победа португальцев.

— Держите ли вы в уме, что матч завтра может продлиться 120 минут и готовитесь ли вы к серии пенальти?

— Готовясь к игре, мы рассматриваем все варианты. О них я не буду говорить. Но мы отрабатываем и пенальти, и другие стандартные положения. В футболе мелочей нет.