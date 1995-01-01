Кононов – перед матчем с «Брагой»: «Отрабатываем пенальти»

Какие пенальти
Они на ноль очень редко играют
Очень хочется конечно что бы прошли
Дай Бог все получится
Но без валидола спартак просто не умеет
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед ответным матчем четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против «Браги» рассказал, что команда отрабатывает пенальти. Результат первой встречи – минимальная победа португальцев.
— Держите ли вы в уме, что матч завтра может продлиться 120 минут и готовитесь ли вы к серии пенальти?
— Готовясь к игре, мы рассматриваем все варианты. О них я не буду говорить. Но мы отрабатываем и пенальти, и другие стандартные положения. В футболе мелочей нет.
- Матч «Спартак» – «Брага» состоится 29 августа в Москве.
- Москвичи лишь ввиду дополнительных показателей не лидируют в РПЛ.
- «Брага» в Примейре идет шестой.