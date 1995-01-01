Журналист Конов: «Зенит» второй сезон ведет Миранчуков. Найдут деньги до конца недели – решат вопрос»

Если выкупят, то провоз на запасной путь !!!
Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов подтвердил, что «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Алексеем и Антоном Миранчуками. В течение недели игроки могут покинуть Москву.
«Да «Зенит» уже второй сезон ведeт Миранчуков и все это знают. Вопрос цены. Она должны быть существенно выше рынке и, в идеале, «Зенит» должен брать обоих. Найдут деньги до конца недели – решат вопрос», – написал в телеграм-канале Конов.
- Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил информацию о желании «Зенита» приобрести полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.
- Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 15 миллионов евро, а Антона – на миллион дороже.
- По информации «Невских новостей», «Зенит» собирался предложить за обоих футболистов 30 миллионов евро.