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    Журналист Конов: «Зенит» второй сезон ведет Миранчуков. Найдут деньги до конца недели – решат вопрос»

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов подтвердил, что «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Алексеем и Антоном Миранчуками. В течение недели игроки могут покинуть Москву.

    «Да «Зенит» уже второй сезон ведeт Миранчуков и все это знают. Вопрос цены. Она должны быть существенно выше рынке и, в идеале, «Зенит» должен брать обоих. Найдут деньги до конца недели – решат вопрос», – написал в телеграм-канале Конов.

    • Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил информацию о желании «Зенита» приобрести полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.
    • Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 15 миллионов евро, а Антона – на миллион дороже.
    • По информации «Невских новостей», «Зенит» собирался предложить за обоих футболистов 30 миллионов евро.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии12
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      Рейтинг: +5888

      батог 6 минут назад

      Если выкупят, то провоз на запасной путь !!!

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      Рейтинг: +253

      Чец 1 час назад

      Потрясет мюллер своим лопатником и решит...

      1
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      Рейтинг: +480

      УхоГорлоНос 1 час назад

      Да смысле им уходить? Чемпионами стали, ЛЧ есть, болельщики любят, тренер доверяет. Если уходить то только в Европу.

      1
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      Рейтинг: +10

      xavo53 1 час назад

      Привет всем. Я вот нашел интересный сайт с прогнозами. Классная информация и самое главное честная статистика. Советую - bet-tennis.com

      0
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      Рейтинг: -11137

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Конов , угомонись уже б.ть чорт !

      0
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      Рейтинг: +7255

      parevg 2 часа назад

      Не станет Локо прямого конкурента усиливать в ущерб себе.
      Разве что за очень бешеные деньги..

      2
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      Рейтинг: +5888

      батог > parevg 5 минут назад

      ПРО БЕШЕННЫЕ ТЫ ВЕРНО !

      0
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      Рейтинг: +622

      shikari__ 2 часа назад

      а вообще не верится в это, зачем им зенит? Локо сейчас может легко пободаться с ними в чемпионате, в России они уже все выиграли, тренер пока что не сильнее, только деньги остаются, но ребята вроде умные.

      2
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      Рейтинг: +1300

      richi > shikari__ 51 минуту назад

      Если умные, выберут деньги. "За туманом едут только дураки".

      1
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      Рейтинг: +5072

      Сильвербой 2 часа назад

      Не думаю что это возможно сейчас, найти минимум 40 лямов, уже купив Малькома не нарушая ФФП!? Ну не знаю, Зениту виднее!

      1
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      Рейтинг: +423

      DemSerg 2 часа назад

      пылесос... только толку то? скупить игроков еще не значит создать команду. уфа подтвердит.)

      4
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      Рейтинг: +622

      shikari__ 2 часа назад

      если купят, то это и будет их "европа" до окончания карьеры.

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