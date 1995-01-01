Журналист Конов: «Зенит» второй сезон ведет Миранчуков. Найдут деньги до конца недели – решат вопрос»

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов подтвердил, что «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Алексеем и Антоном Миранчуками. В течение недели игроки могут покинуть Москву.

«Да «Зенит» уже второй сезон ведeт Миранчуков и все это знают. Вопрос цены. Она должны быть существенно выше рынке и, в идеале, «Зенит» должен брать обоих. Найдут деньги до конца недели – решат вопрос», – написал в телеграм-канале Конов.