Кононов: «Строим новую команду. Вижу позитивные изменения в плане коллектива»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал пресс-конференцию в преддверии ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против «Браги». В первой встрече португальцы победили с минимальным счетом.

«Команда настроена очень хорошо, понимает ответственность, а когда это есть, то игрок настраивает себя на игру, как на ту, в которой должен отдать все силы ради победы. В любом случае мы строим новую команду, большинство игроков молодые, амбициозные и талантливые.

Коллектив внутренне изменился. Как? Тут я не скажу, это происходит внутри, но я вижу позитивные изменения в лучшую сторону», – сказал Кононов.