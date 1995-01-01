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    Кононов: «Строим новую команду. Вижу позитивные изменения в плане коллектива»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал пресс-конференцию в преддверии ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против «Браги». В первой встрече португальцы победили с минимальным счетом.

    «Команда настроена очень хорошо, понимает ответственность, а когда это есть, то игрок настраивает себя на игру, как на ту, в которой должен отдать все силы ради победы. В любом случае мы строим новую команду, большинство игроков молодые, амбициозные и талантливые.

    Коллектив внутренне изменился. Как? Тут я не скажу, это происходит внутри, но я вижу позитивные изменения в лучшую сторону», – сказал Кононов.

    • Матч «Спартак» – «Брага» состоится 29 августа в Москве.
    • Москвичи лишь ввиду дополнительных показателей не лидируют в РПЛ.
    • «Брага» в Примейре идет шестой.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +958

      Борат 1 час назад

      Отмазу на брагу уже придумал))) на зенит тоже отмаза есть - устали после браги))) Пиджак до нового года должен протянуть!

      -2
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      Рейтинг: +17269

      VVM1964 > Борат 1 час назад

      Жить не можешь без Спартака ? - что ни новость , прям в первых рядах .

      0
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      Рейтинг: +5888

      батог > VVM1964 1 час назад

      Скотник при свинарнике !!!

      -1
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