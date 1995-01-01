Кононов: «Строим новую команду. Вижу позитивные изменения в плане коллектива»

Отмазу на брагу уже придумал))) на зенит тоже отмаза есть - устали после браги))) Пиджак до нового года должен протянуть!
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал пресс-конференцию в преддверии ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против «Браги». В первой встрече португальцы победили с минимальным счетом.
«Команда настроена очень хорошо, понимает ответственность, а когда это есть, то игрок настраивает себя на игру, как на ту, в которой должен отдать все силы ради победы. В любом случае мы строим новую команду, большинство игроков молодые, амбициозные и талантливые.
Коллектив внутренне изменился. Как? Тут я не скажу, это происходит внутри, но я вижу позитивные изменения в лучшую сторону», – сказал Кононов.
- Матч «Спартак» – «Брага» состоится 29 августа в Москве.
- Москвичи лишь ввиду дополнительных показателей не лидируют в РПЛ.
- «Брага» в Примейре идет шестой.