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    Фанаты «Интера» песнями встретили Санчеса в Милане

    Болельщики «Интера» поприветствовали форварда «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса, который прилетел в Милан.

    «Нерадзурри» спели песню в честь чилийца на мотив хита Фрэнка Синатры «I love you, baby».

    В Милане Санчес пройдет медосмотр перед подписанием контракта с итальянским клубом.

    • Ранее сообщалось, что «Интер» согласовал с «МЮ» аренду Санчеса.
    • В прошлом сезоне он забил два гола и отдал четыре ассиста в 27-ми играх всех турниров.
    • Его контракт рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

    Источник: твиттер Даниеле Мари

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1103

      CSKA471 1 час назад

      Ну пусть сериа усиляется, а то зае гегемония бритов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2001

      InterMilLano1908 1 час назад

      Жаль что без права выкупа,но и так пойдет, Интер хорошо усилился в этом году, борьба за скудетто будет между Юве и нами, Наполи уж как то не блещет составом сейчас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1171

      Fin035 2 часа назад

      Санчес хороший игрок, просто ему нужен такой тренер, который оценит его по достоинству! Удачи...!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +958

      Борат 3 часа назад

      Хотелось бы уже видеть обладателем скудетто не Ювентус! Может уже в этом сезоне?

      3
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      Рейтинг: +7766

      KLIM777 > Борат 3 часа назад

      вполне реально. Тот же Наполи неплохие покупки совершил. Ювентусу пора уже присесть.

      1
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      Рейтинг: +564

      Juve1897 > Борат 2 часа назад

      Это врядли.

      0
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      Рейтинг: +564

      Juve1897 > KLIM777 2 часа назад

      По дистанции не осилят пока ещё. В отдельно взятом матче, да, возможно, на дистанции сезона, очень маловероятно. Скамейки слабые и короткие у конкурентов.

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