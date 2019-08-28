Фанаты «Интера» песнями встретили Санчеса в Милане

Ну пусть сериа усиляется, а то зае гегемония бритов
Болельщики «Интера» поприветствовали форварда «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса, который прилетел в Милан.
«Нерадзурри» спели песню в честь чилийца на мотив хита Фрэнка Синатры «I love you, baby».
В Милане Санчес пройдет медосмотр перед подписанием контракта с итальянским клубом.
- Ранее сообщалось, что «Интер» согласовал с «МЮ» аренду Санчеса.
- В прошлом сезоне он забил два гола и отдал четыре ассиста в 27-ми играх всех турниров.
- Его контракт рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.
Alexis #Sanchez is here Inizia la sua avventura all’Inter – #Fcinter1908 pic.twitter.com/RtQAragEBG— Daniele Mari (@marifcinter) August 28, 2019